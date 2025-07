ABAC 3 : une exposition met en avant l'économie et les spécialités de la ville de Hai Phong

L'événement se déroule du 16 au 18 juillet à l'hôtel Pullman dans le cadre de la troisième réunion du Conseil consultatif des affaires de l'APEC (ABAC 3).

Photo: VNA/CVN

L'exposition comprend sept stands modernes répartis sur 375 m², conçus pour mettre en valeur le dynamisme et la convivialité de la ville, ainsi que sa forte croissance socio-économique et son potentiel d'investissement et de tourisme. Les visiteurs pourront interagir grâce à des écrans tactiles et visionner des vidéos sur le développement de la ville, notamment dans des domaines tels que la logistique portuaire et la transformation numérique.

Le stand du Département de l'agriculture et de l'environnement présente des spécialités agricoles locales telles que le riz, le thé de chrysanthème, le miel de forêt, les litchis séchés et les gâteaux aux haricots verts, ainsi que des produits du village de céramique de Chu Dâu.

D'autres stands sont également présents, notamment ceux de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong, qui présente le potentiel des parcs industriels de la ville, et du Département de l'industrie et du commerce, qui mettra l'accent sur les opportunités offertes par la logistique verte et les services portuaires.

Par ailleurs, SaigonInvest et Sovico, membres de l'ABAC, présentent également leurs projets et leurs atouts.

L'exposition est complétée par des activités de réseautage pendant les pauses, offrant l'occasion aux délégués internationaux et aux chefs d'entreprise vietnamiens de se connecter et d'explorer des collaborations potentielles avec Hai Phong.

VNA/CVN