Hai Phong attire plus de 15 milliards de dollars d'investissements

Les autorités de Hai Phong ont accordé des licences d'investissement et signé des protocoles d'accord d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, témoignant de l'attrait croissant de la ville portuaire du nord comme destination d'investissement dynamique.

LG Display Vietnam Hai Phong demeure l'un des investisseurs étrangers les plus importants de la ville. Depuis le lancement de son premier projet en 2016, doté d'un capital de 1,5 milliard de dollars, l'entreprise a connu une croissance significative, avec un investissement total dépassant désormais les 10 milliards de dollars.

Le directeur général, Choi In Kwan, a attribué le succès de l'entreprise au soutien solide et constant de Hai Phong, notamment lors de crises telles que les catastrophes naturelles et les pandémies, ainsi qu'à sa main-d'œuvre qualifiée, ses infrastructures modernes et son emplacement stratégique.

De même, Carlos Ottery, directeur de la culture d'entreprise et des relations publiques chez Trakmotive, investisseur majeur dans la fabrication de pièces automobiles, a déclaré que l'entreprise avait choisi Hai Phong en 2025 après avoir évalué plusieurs pays et régions. Sa décision reposait sur le patrimoine industriel de la ville, ses infrastructures stratégiques et sa main-d'œuvre qualifiée.

Trakmotive a obtenu un terrain de 22 000 m² pour une usine qui ouvrira ses portes en 2026, créant ainsi environ 4 000 emplois.

Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d'autres qui soulignent l'infrastructure, la main-d'œuvre et le fort soutien local de Hai Phong. Surtout, l'accueil chaleureux et l'hospitalité de ses habitants font que les investisseurs se sentent véritablement chez eux.

Prêt pour une croissance fulgurante

Le 27 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté la Résolution n° 226/2025/QH15 relative à la mise en œuvre pilote de mécanismes et de politiques spécifiques visant à accélérer le développement de Hai Phong. Cette décision stratégique introduit un nouveau cadre institutionnel visant à positionner Hai Phong comme un pôle de croissance majeur dans le delta du fleuve Rouge.

La résolution définit six grands groupes de politiques, regroupant 41 mécanismes spécifiques destinés à éliminer les obstacles institutionnels et à créer un environnement d'investissement transparent, stable et attractif.

Elle prévoit notamment la création d'une zone franche à Hai Phong, offrant des incitations sans précédent telles que des taux d'imposition préférentiels sur les sociétés, des exemptions de visa, des cartes de séjour de longue durée pour les experts étrangers et leurs familles, et des procédures d'investissement simplifiées.

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a affirmé l'étroite coordination du ministère avec Hai Phong pour mettre en œuvre ces incitations de manière transparente et efficace, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Le président du Comité populaire municipal, Lê Ngoc Châu, a réitéré l'engagement de la ville à poursuivre ses investissements dans les infrastructures stratégiques. Parmi les projets prioritaires figurent le port en eau profonde de Lach Huyên, le port de Nam Dô Son, l'agrandissement de l'aéroport international de Cat Bi et la ligne ferroviaire Lào Cai – Hanoï – Hai Phong, ainsi que des autoroutes clés et un système logistique moderne.

Il a affirmé que la ville soutiendrait les investisseurs, que ce soit dans les périodes favorables ou difficiles, considérant la réussite des entreprises comme un élément essentiel du développement local.

Le président s'est engagé à lever activement les obstacles, à protéger les intérêts commerciaux légitimes et à favoriser un climat d'investissement transparent et stable, fondé sur des avantages harmonisés et des risques partagés.

Vers la connectivité mondiale

Lors d'une récente conférence sur la promotion des investissements organisée par Hai Phong avec des investisseurs nationaux et étrangers, le président Luong Cuong a prononcé un discours liminaire, soulignant que le Vietnam était l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. En 2024, le chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam a dépassé 786 milliards de dollars, plaçant le pays parmi les 20 premières nations commerçantes internationales. Le Vietnam est également une destination d'investissement de plus en plus attractive, avec près de 150 pays et territoires investissant actuellement dans le pays. Il est devenu un maillon essentiel des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales.

Il a déclaré que Hai Phong, principale porte d'entrée des exportations du nord du Vietnam, joue un rôle de plus en plus crucial dans ce réseau. La ville bénéficie d'un emplacement stratégique avec le port international en eau profonde de Lach Huyen, d'une connectivité régionale bien développée, de zones industrielles intelligentes et vertes spécialisées, d'une main-d'œuvre abondante et d'incitations à l'investissement de plus en plus flexibles. Elle se classe régulièrement parmi les meilleures localités en matière de compétitivité provinciale, de réforme administrative et de croissance verte.

Hai Phong construit un environnement dynamique, transparent et favorable aux investisseurs grâce à des procédures simplifiées et à des services améliorés.

Le président Luong Cuong a appelé les investisseurs à saisir les opportunités prometteuses de la ville, à nouer de nouveaux partenariats et à stimuler l'innovation, posant ainsi les bases d'une coopération durable et efficace.

