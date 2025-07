Des entreprises vietnamiennes du secteur manufacturier optimistes pour le troisième trimestre

>> Le Vietnam reste une destination stratégique pour les investisseurs sud-coréens

>> La confiance des entreprises se renforce malgré un PMI inférieur à 50,0

>> L'industrie électronique saisit les opportunités de restructuration

Plus précisément, 37,3% des entreprises interrogées anticipent une amélioration par rapport au trimestre précédent, et 43,5% prévoient une stabilité des activités. Le secteur des entreprises à investissement direct étranger (IDE) affiche le plus grand optimisme, avec 81% de ses représentants s’attendant à une conjoncture meilleure ou stable, contre 80,7% dans le secteur privé et 79,8% dans le secteur public.

Photo : VNA/CVN

Cet optimisme se traduit également par les prévisions de volume de commandes, notamment à l’exportation. Malgré la possible entrée en vigueur de nouvelles politiques fiscales américaines visant les exportations vietnamiennes, 30,8% des entreprises tablent sur une augmentation de leurs nouvelles commandes à l’export pour le troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième, tandis que 51% anticipent leur maintien.

Sur le plan national, plusieurs facteurs soutiennent cette dynamique, tels que la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux et le renforcement de la lutte contre la contrefaçon, stimulant ainsi la production.

Cependant, Phi Thi Huong Nga, de l’Office national des statistiques, a souligné qu’en raison d’un contexte mondial encore complexe, une économie aussi ouverte que celle du Vietnam devra relever de nombreux défis liés aux fluctuations économiques et politiques internationales. Les entreprises sont notamment exposées à la volatilité des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu’aux politiques commerciales susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement et d’accroître les coûts de production, ce qui pourrait nuire à leur compétitivité.

L’enquête révèle également les principaux obstacles à l’activité cités par les entreprises : la faible demande sur le marché intérieur et la forte concurrence des produits nationaux. Viennent ensuite la faiblesse de la demande internationale (30,8%), les difficultés financières (24,5%) et les difficultés de recrutement de main-d’œuvre qualifiée (23,2%). Par ailleurs, la transition vers des modèles de production plus verts et numérisés, bien que nécessaire, nécessite des investissements conséquents qui constituent une pression financière importante.

Face à ces défis, les entreprises proposent des mesures d’appui. Selon l’enquête, 38,7% d’entre elles souhaitent que les banques poursuivent la baisse des taux d’intérêt sur les prêts. Par ailleurs, 31,8% demandent à l’État de mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour stabiliser les prix des matières premières et de l’énergie, notamment de l’électricité. La poursuite de la réforme administrative (25,9%) et la garantie d’un approvisionnement stable en matières premières (25,4%) figurent aussi parmi les principales attentes.

En réponse, Cao Thi Phi Vân, vice-directrice du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a insisté sur la nécessité d’exploiter davantage le marché national de 100 millions d’habitants. L’ITPC collabore déjà avec les grands réseaux de distribution pour organiser régulièrement des activités de promotion du commerce.

"Grâce au soutien constant du gouvernement, des ministères, des secteurs et des autorités locales, ainsi qu’aux efforts des dirigeants face aux nouvelles politiques fiscales américaines, nous sommes confiants dans la capacité de l’industrie à surmonter les difficultés à court terme et à maintenir sa dynamique de croissance au prochain trimestre", a dit Phi Thi Huong Nga.

VNA/CVN