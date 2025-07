Le Vietnam déroule le tapis rouge aux entreprises numériques

Dès le 1 er janvier 2026, la Loi sur l'industrie des technologies numériques entrera en vigueur, offrant aux entreprises du secteur un régime fiscal très avantageux : deux ans d’exonération d’impôts sur les sociétés, suivis de quatre ans à moitié taux, et trois ans sans redevance foncière.

>> Transformation numérique : Hâu Giang trace la voie des "campagnes intelligentes"

>> Les villages de métiers traditionnels prennent le virage numérique

>> Le Vietnam compte 75.000 entreprises de technologies numériques

Photo : vneconomy/CVN

D’après Nguyên Khac Lich, à la tête du Département de l'industrie des technologies de l'information relevant du ministère des Sciences et des Technologies, les dispositifs incitatifs les plus notables concernent notamment les domaines jugés stratégiques tels que les technologies numériques de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), le calcul intensif (HPC), ou encore les projets implantés au sein de zones dédiées à l’innovation technologique.

Pour ces secteurs prioritaires, les entreprises pourront profiter d’un taux d’imposition réduit à 10% sur une durée de quinze ans, avec une exonération totale durant les quatre premières années, suivie d’un abattement de 50% sur les neuf suivantes. En ce qui concerne les frais d’occupation du foncier, une dispense allant jusqu’à onze années est prévue, pouvant être portée à quinze ans lorsque les projets sont établis dans des zones particulièrement défavorisées.

Les projets d’envergure, dotés d’un capital d’investissement d’au moins 6.000 milliards de dôngs dans les secteurs précités, se verront accorder des avantages similaires à ceux d’investissements de 30.000 milliards de dôngs, conformément à la législation vietnamienne. Dans ce cas, le taux d’imposition sur les sociétés sera ramené à 5% pendant 37 ans.

Les entreprises seront également exemptées d’impôt pendant les six premières années, avec une réduction de 50% pendant les 13 années suivantes. Quant aux coûts liés à la location de terrains ou de surfaces aquatiques, ceux-ci seront totalement supprimés durant 22 ans, avant de bénéficier d’un abattement de 75% pour la période restante.

Ces mesures ambitieuses visent à attirer des capitaux vers les filières numériques jugées essentielles à la souveraineté technologique du pays.

Développer un écosystème durable

Parallèlement aux incitations destinées aux entreprises, les autorités ont mis l’accent sur le développement du capital humain. Les étudiants se spécialisant dans les domaines liés au numérique auront accès à divers dispositifs d’aide : des crédits à taux préférentiels, des bourses d’excellence, des subventions sociales, des exonérations ou des réductions de frais de scolarité. Le gouvernement prévoit également de financer la formation de personnel hautement qualifié dans le secteur technologique.

Photo : VNA/CVN

L’État compte également intensifier les investissements dans les infrastructures éducatives et octroyer des aides supplémentaires aux entreprises qui s’impliquent dans la formation ou dans le développement de ressources humaines adaptées aux besoins concrets du marché.

En matière de mobilité internationale, la nouvelle loi prévoit qu’un ressortissant étranger travaillant au Vietnam et remplissant les critères de compétences pourra obtenir un permis de séjour temporaire d’une durée maximale de cinq ans, au lieu de deux actuellement. Les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans bénéficieront du même statut et recevront un soutien des autorités locales pour faciliter leur intégration, tant dans la recherche d’emploi que dans l’accès à l’éducation.

En outre, à l’instar de leurs homologues vietnamiens, ces talents internationaux seront exonérés d’impôt sur le revenu durant leurs cinq premières années d’activité sur le territoire.

Autre nouveauté notable : les citoyens vietnamiens remplissant les conditions requises en matière de qualifications pourront intégrer la fonction publique sans devoir passer par les concours ou procédures habituelles de recrutement. Ils seront également éligibles à des postes à responsabilité, sans obligation de respecter les délais classiques d’ancienneté.

Un dispositif salarial spécifique, assorti de primes compétitives au niveau international, sera mis en place afin de séduire et fidéliser les experts du numérique. L’État s’engage également à leur fournir des conditions de vie et de travail adaptées, incluant logement, équipements professionnels et cadre de vie décent.

Enfin, les experts du secteur public comme du privé pourront être détachés temporairement dans des organismes respectivement publics ou privés, à condition d’obtenir l’accord des responsables concernés. Cette mobilité croisée vise à favoriser le partage d’expertise entre les différents écosystèmes et à renforcer la synergie nationale dans le domaine des technologies numériques.

Thao Nguyên/CVN