À la découverte du patrimoine des tours Cham de Khanh Hoa

>> My Son : nouvelles fouilles archéologiques en vue de restaurer les tours Cham

>> Road trip sur Vinh Hy - Binh Lâp, route côtière de carte postale

Photo: VNA/CVN

Trésors architecturaux exceptionnels

Khanh Hoa est surnommée "la terre des anciennes tours Cham", avec des sites emblématiques tels que les tours de Pô Nagar, Hòa Lai, Pô Klong Garai et Pô Rome. Ces édifices allient harmonieusement architecture et sculpture, reflétant la richesse historique et culturelle de la civilisation Cham.

Parmi eux, les tours Pô Klong Garai et Pô Nagar se distinguent particulièrement.

Situé sur la colline Trau, quartier de Dô Vinh, le site de Pô Klong Garai comprend trois tours : la tour principale, la tour du feu et la tour-porte, érigées à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle pour honorer le roi Pô Klong Garai (1151 - 1205), connu pour ses grandes réalisations en irrigation. La tour principale, haute de 20,5 mètres, conserve ses lignes sculptées d’origine et une technique de construction en briques sans mortier, encore inexpliquée à ce jour. Le site a été classée "Vestige architectural et artistique national spécial" en 2016, et la statue vénérée du roi Pô Klong Garai a été désignée "Trésor national" en 2024. C’est aussi le lieu de célébration de la fête traditionnelle Katê.

Photo : VNA/CVN

Dans le quartier de Bac Nha Trang, les tours de Pô Nagar se dressent au bord de la rivière Cai. Construites entre le VIIIe et le XIIIe siècle, elles sont dédiées à la déesse Pô Nagar - protectrice des terres et du peuple. L’ensemble comprend quatre tours (dont la principale fait environ 23 m de haut) et une salle Mandapa aux colonnes octogonales en brique.

Classé le 10 juillet 2025 "Vestige architectural et artistique national spécial", le site est également le cœur de la fête de Pô Nagar.

Préservation et valorisation du patrimoine

Selon Nguyên Van Hoa, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, les tours Cham sont un patrimoine culturel national précieux. Les autorités locales mettent en œuvre des projets de restauration et développent des programmes touristiques culturels pour préserver et promouvoir ces sites.

Des expériences culturelles sont proposées aux visiteurs, comme des démonstrations de poterie de Bàu Truc ou de tissage de brocatelle de My Nghiêp au pied des tours de Pô Klong Garai, ainsi que des spectacles de musique et de danse cham les week-ends et jours fériés. Deux spectacles artistiques ont aussi été créés : “Lung linh xứ Trầm” et “Trăng soi dáng Tháp”, présentés chaque 1er et 15e jour du mois lunaire.

Les tours Cham sont également des lieux très appréciés pour la photographie, notamment en costume traditionnel. En visitant Khanh Hoa, les touristes découvrent non seulement des chefs-d'œuvre architecturaux, mais aussi l’histoire, la culture et les traditions uniques du peuple Cham - un héritage vivant et vibrant qui a traversé les siècles.

VNA/CVN