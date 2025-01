Hô Chi Minh-Ville

Remise des prix du concours de startups d'innovation du tourisme

>> Hô Chi Minh-Ville compte soutenir près de 2.000 projets de start-up

>> À Hô Chi Minh-Ville, les forfaits touristiques fleurissent au printemps

>> La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên contribue à promouvoir le tourisme urbain

Organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec des partenaires locaux, le concours, placé sous le thème "Startups innovantes, créativité touristique - connexion interrégionale", avait pour but de stimuler l'innovation dans le secteur touristique, de renforcer les liens entre Hô Chi Minh-Ville et les 13 provinces du delta du Mékong, et de mettre en valeur le talent des jeunes entrepreneurs. Lancé le 16 avril à Bến Tre, il a rassemblé de nombreuses startups prometteuses.

Ce concours vise à encourager les startups à développer des projets innovants qui répondent aux défis actuels du secteur touristique. Les domaines d'intervention privilégiés sont la création de produits touristiques uniques valorisant le patrimoine culturel et naturel du delta du Mékong, l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité des sites touristiques, ainsi que le développement de solutions technologiques pour personnaliser l'expérience touristique. Les projets lauréats bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour leur développement et leur mise en œuvre.

Le concours a pour ambition de repérer et d'accompagner les projets les plus prometteurs dans le domaine du tourisme. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement sur mesure, incluant des conseils d'experts en stratégie, en finance et en marketing, ainsi que des formations spécialisées pour les aider à concrétiser leurs projets. Cet accompagnement vise à favoriser l'émergence de nouvelles offres touristiques innovantes et à renforcer la compétitivité du secteur, tout en contribuant au développement économique local.

Le directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoa, a souligné que le concours de startups d'innovation du tourisme, lancé en avril 2024 et qui s'est achevé en décembre de la même année, a rassemblé des projets innovants de Hô Chi Minh-Ville et des 13 provinces du delta du Mékong.

"Ce concours vise à explorer de nouvelles pistes pour développer le tourisme dans la région. Les projets attendus portent sur des thématiques variées telles que la création de produits touristiques authentiques, l'utilisation de technologies innovantes pour améliorer l'expérience client, ou encore le développement de stratégies marketing efficaces pour promouvoir les destinations. L'objectif est de soutenir les startups qui ont des idées créatives et de les aider à concrétiser leurs projets", a-t-il précisé. "Les projets lauréats bénéficieront d'un soutien financier et en nature pour être déployés à grande échelle et ainsi contribuer au développement du secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville et du delta du Mékong", a-t-il ajouté.

Le jury a récompensé des projets prometteurs qui contribueront à enrichir l'offre touristique de la région. "Vietnam Poly Adventures" a remporté le premier prix, suivi de "Les voyages à faibles émissions s'orientant vers Netzero". Les troisièmes prix ont été attribués à "Nectar de noix de coco de Sokfarm" et à "OneLocal Travel, Xtravel", tandis que "ANT" a reçu un prix d'encouragement.

Texte et photos : Tân Dat/CVN