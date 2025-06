Le Premier ministre salue l'expansion des activités du groupe américain HP au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 20 juin à Hanoï, Antoine Colin, vice-président principal chargé de la transformation numérique et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale du groupe américain HP.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la visite d'Antoine Colin ainsi que la présence active et les contributions significatives du groupe HP au développement économique du Vietnam et au renforcement des relations bilatérales.

Pham Minh Chinh a réaffirmé l'engagement du gouvernement vietnamien à faciliter les investissements étrangers, notamment américains, à travers la réforme institutionnelle et l'amélioration continue de l'environnement des affaires.

Il a invité HP à élargir ses investissements et à encourager ses partenaires à s'implanter au Vietnam, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que les hautes technologies, l'intelligence artificielle et le développement durable. Il a également proposé au groupe de faire entendre sa voix auprès des autorités américaines en faveur d'une politique tarifaire et mutuellement bénéfique.

De son côté, Antoine Colin a rappelé qu'HP, fondé en 1939, est un leader mondial dans les domaines des ordinateurs personnels, de l'impression et de l'impression 3D, avec un chiffre d'affaires annuel de 55 milliards de dollars et plus de 50.000 employés répartis dans 180 pays. Présent au Vietnam depuis 1996, HP a lancé, à l'occasion de son 30e anniversaire local, la campagne "Pour une Terre verte", visant à replanter 50 ha de forêt dans la province de Hoa Binh d'ici 2025.

Soulignant l'importance du marché vietnamien pour HP, Antoine Colin a exprimé sa confiance dans les perspectives de croissance du pays et s'est félicité des efforts du Vietnam pour améliorer sa compétitivité.

Il a indiqué qu'une usine HP avait été mise en service au Vietnam après seulement six mois de travaux, et que le groupe collaborait déjà avec plus de 40 fournisseurs vietnamiens. HP prévoit de porter sa capacité de production à 2-3 milliards de dollars au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Antoine Colin a réaffirmé l'engagement de HP à renforcer son écosystème de production et sa chaîne d'approvisionnement au Vietnam. Cet effort inclut l'intégration d'infrastructures, de technologies, de main-d'œuvre locale et de composants vietnamiens. Le groupe prévoit également d'augmenter sa production d'ordinateurs et d'imprimantes, tout en se diversifiant vers de nouvelles technologies intégrant l'intelligence artificielle.

En réponse, le Premier ministre a informé que l'Assemblée nationale du Vietnam avait adopté la loi modifiée sur l'impôt sur les sociétés, en vigueur à partir du 1er octobre 2025. Il a encouragé HP à dialoguer activement avec le ministère des Finances ainsi qu'avec les autres ministères et secteurs concernés, afin de définir des politiques fiscales favorables aux projets d'envergure et à forte teneur technologique.

VNA/CVN