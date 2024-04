Muay Thai

Les sportifs vietnamiens participeront au ONE Championship

La série de tournois Rampage x Road To ONE Muay Thai démarre officiellement. Les qualifications auront lieu le 19 mai au Saigon Sports Club à Hô Chi Minh-Ville.

Le tounoi Muay Thai Rampage est officiellement de retour, en conjonction avec Road To ONE. Ainsi, le Vietnam organise une série de tournois Muay Thai Rampage x Road To ONE (MTR x RTO) pour trouver les meilleurs talents de Muay Thai qui participeront au ONE Championship. C'est également la première fois que Road To ONE a officiellement lieu au Vietnam, offrant au vainqueur l’opportunité de concourir dans la plus grande arène d'arts martiaux du monde.

MTR x RTO comprend 3 phases : qualifications (19 mai) ; demi-finales (21 juillet) et finale (15 septembre). Les 16 boxeurs répartis en 2 catégories de poids : poids mouche : 135 lb (61.235 kg) et poids paille 125 lb (56.699 kg), avec un format de compétition à élimination directe en un tour. Le vainqueur dans chaque catégorie remportera un contrat de championnat ONE d'une valeur de 100.000 USD. Cela signifie que le vainqueur se verra garantir la participation au ONE, l’objectif que tout combattant de Muay Thai souhaite atteindre.

«ONE Championship est l’arène de rêve pour les combattants du monde entier. Pour concourir ici, les boxeurs doivent constamment s'entraîner, améliorer leur palmarès pro et réaliser des performances impressionnantes. Au Vietnam, le nombre de boxeurs participant à l’ONE se compte sur les doigts d’une main, et les possibilités d’accès à la compétition sont encore limitées. Par conséquent, MTR x RTO ouvre la porte aux boxeurs vietnamiens pour les aider à se rapprocher de leurs rêves et dans le but plus large de voir de plus en plus de boxeurs vietnamiens concourir dans des arènes prestigieuses du Vietnam», a partagé Mme Jenny Do, directrice de Shadow Entertainment (comité d’organisation du tournoi).

Après un tour de sélection rassemblant des dizaines de candidatures de boxeurs nationaux et étrangers, 16 boxeurs possédant la meilleure expérience et les meilleurs records de performances ont été sélectionnés pour participer au tour de qualification. Parmi eux se trouvent des noms connus comme Truong Cao Minh Phat, Huynh Hoang Phi, Bui Trân Tân Tai ou Phan Trong Quy. Afin de déterminer les matchs de manière objective et équitable, un tirage au sort sera mis en œuvre avant le tournoi.

Truong Cao Minh Phat, un boxeur participant dans la division Flyweight a déclaré : «En venant au MTR x RTO, j'ai pour objectif clair de concourir à ONE. Devoir affronter des combattants extrêmement forts n'est pas facile, mais c'est une opportunité à ne pas manquer, donc je me battrai dur pour être le vainqueur».

Dans chaque catégorie de poids, 8 boxeurs s'affrontent pour la première place, promettant d'offrir au public des combats féroces, dramatiques et accrocheurs, ce qui en fera l'un des événements de Muay Thai les plus mémorables du monde des arts martiaux en 2024.

Le premier tour de qualification aura lieu le 19 mai au Saigon Sports Club.

Texte et photos : Minh Thu/CVN