Hanoï

La Foire d'Automne 2025 attire les foules avec des soldes exceptionnelles

En sa troisième journée d'ouverture, la Foire d'Automne 2025 attire toujours un large public venu profiter d'offres promotionnelles exceptionnelles.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Les espaces dédiés à la mode et à la gastronomie, particulièrement animées, sont devenues le cœur battant de l'événement.

De nombreuses marques proposent des réductions spectaculaires : jusqu'à 80% sur les produits cosmétiques, parfums et compléments alimentaires sud-coréens, ou la moitié du prix sur la marque Naris.

Les stands de sport Li-Ning, Adidas, Nike, Asics et Le Coq Sportif offrent eux aussi d'importantes remises, atteignant parfois 70%, tandis que Puccini, Belluni et Pierre Cardin proposent des réductions allant de 50 à 70%. Les chemises de la compagnie de confection May 10, vendues entre 150.000 et 269.000 dôngs, connaissent aussi un grand succès.

Selon Minh Tuân, responsable d'un stand de sport, la fréquentation reste très forte, même en semaine. Les modèles soldés à 70% partent en quelques heures.

De nombreux visiteurs venus d'autres provinces profitent de l'occasion pour découvrir la foire et faire leurs achats. L'événement, symbole de la vitalité du marché intérieur et de l'enthousiasme des consommateurs à l'approche de la fin d'année, se poursuivra jusqu'au 4 novembre 2025 au Centre d'exposition du Vietnam, à Dông Anh, Hanoï.

VNA/CVN