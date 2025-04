Les secouristes vietnamiens rentrent à Hanoï après leur mission au Myanmar

Photo : VNA/CVN

Le 30 mars, le ministère de la Défense a envoyé une délégation de 80 militaires au Myanmar. L’équipe a apporté l’équipement, les médicaments et les fournitures nécessaires, ainsi que six chiens d’assistance et plusieurs tonnes de marchandises.

À Naypyidaw, elle a mené des opérations de recherche et de sauvetage sur trois sites : le complexe d’appartements Bala Tidi, l’hôpital Ottara Thiri et l’hôtel Aye Chan Thar, récupérant 21 corps de victimes.

L’équipe a notamment collaboré avec les forces de secours du Myanmar et de Turquie pour sauver un homme de 26 ans. Elle a également retrouvé du matériel et des biens précieux, qui ont été remis à l’hôpital Ottara Thiri et à la communauté locale.

De plus, l’équipe a fourni gratuitement des soins médicaux et des médicaments à plus de 200 habitants, de nombreux hôpitaux de Naypyidaw ayant été dévastés par le tremblement de terre et manquant de fournitures médicales. Elle a mobilisé 5.000 dollars pour soutenir les familles des victimes et fait don de 40 tonnes de nourriture sèche et de tentes au Myanmar.

Cette mission a démontré la solidarité internationale de l’armée vietnamienne, renforçant la position, la réputation, la responsabilité et les capacités du pays en matière d’intégration mondiale et de diplomatie de défense.

Le général de division Myat Thu, chef du Département des pompiers du Myanmar au sein du ministère de l’Intérieur, a salué l’esprit, le dévouement et les efforts de la délégation vietnamienne, soulignant qu’elle a courageusement œuvré dans des conditions difficiles et dangereuses, sauvant ainsi une vie.

VNA/CVN