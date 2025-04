Le Japon souligne le rôle géostratégique du Vietnam dans son Livre bleu diplomatique 2025

>> Le Japon, un partenaire clé et un ami de confiance du Vietnam

>> La "diplomatie florale" contribue au renforcement des relations Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Selon le document, le Vietnam occupe une position géopolitique clé, bordant des routes maritimes vitales en Mer Orientale/mer de Chine méridionale et partageant une longue frontière terrestre avec la Chine. Avec la troisième population d’Asie du Sud-Est et une classe moyenne en pleine croissance, le Vietnam est considéré comme un marché prometteur.

Le Livre bleu diplomatique souligne que depuis le début de la pandémie de COVID-19, la tendance à la diversification des chaînes d’approvisionnement a incité de nombreuses entreprises étrangères, notamment japonaises, à délocaliser leurs sites de production au Vietnam. Le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé d’ici 2045 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en promouvant activement la transformation verte (GX) et la transformation numérique (DX).

Le Vietnam s’attache également à assurer une croissance économique stable grâce à la stabilisation macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation, à l’attraction des investissements étrangers grâce au développement des infrastructures et à l’amélioration du climat d’investissement, indique-t-il.

La croissance économique du Vietnam, qui avait ralenti à environ 2% en 2020-2021 en raison des mesures strictes de confinement liées à la pandémie de COVID-19, a fortement rebondi, avec une croissance de 8,02% en 2022 et de 5,05% en 2023, selon le document.

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon ont été établies le 21 septembre 1973. En 2023, à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations, les deux pays ont élevé leurs liens au rang de "partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde", assorti de plus de 500 événements commémoratifs. Des échanges de haut niveau ont régulièrement eu lieu dans le cadre de ce nouveau partenariat.

Concernant la communauté vietnamienne au Japon, le Livre bleu diplomatique 2025 a souligné une augmentation constante du nombre de ressortissants vietnamiens, principalement des stagiaires techniques, passant d’environ 40.000 en 2011 à plus de 600.000 à la mi-2024, ce qui en fait la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon après la communauté chinoise.

VNA/CVN