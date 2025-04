Le PM espagnol Pedro Sánchez arrive au Vietnam pour une visite officielle

Photo : VNA/CVN

À sa descente d’avion à l’aéroport international de Nôi Bài, il a été accueilli par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et l’ambassadeur du Vietnam en Espagne, Doàn Thanh Song.

Le Premier ministre Pedro Sánchez est accompagné lors de sa visite officielle au Vietnam du ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno ; du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas Puchades ; l’ambassadrice d’Espagne au Vietnam, Carmen Cano de Lasala ; du secrétaire d’État à l’Économie et au G20, Manuel De la Rocha Vázquez ; de la secrétaire d’Etat au Commerce, Amparo López Senovilla, ainsi que des responsables de plusieurs agences du gouvernement espagnol.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a un sentiment particulier pour le Vietnam et souhaite renforcer la relation stratégique avec le pays. Il a rencontré son homologue vietnamien Pham Minh Chinh lors du Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est-Union européenne en Belgique (décembre 2022) et lors du Sommet du G20 au Brésil (novembre 2024).

Juste avant sa visite, le chef du a souligné que "le Vietnam est devenu un pôle d’attraction pour les investissements étrangers" et a affirmé que "grâce à l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne, les entreprises espagnoles, leaders dans des secteurs tels que les infrastructures et les énergies renouvelables, pourront développer d’importantes opportunités commerciales au Vietnam".

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Espagne, Doàn Thanh Song, a indiqué que cette visite officielle est la première d’un Premier ministre espagnol au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1977, et la première visite de haut niveau de l’Espagne depuis celle du roi Juan Carlos et de la reine Sofia en 2006.

Comme l’a récemment déclaré le Premier ministre Pedro Sánchez sur les réseaux sociaux, les deux pays partagent la volonté de renforcer leurs relations politiques, commerciales et d’investissement, a indiqué le diplomate.

Développer un partenariat stratégique solide

L’ambassadeur Doàn Thanh Song a décrit cette visite comme un témoignage éclatant de l’excellente coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, de la politique à l’économie, en passant par le commerce et l’investissement, la culture, la défense, la sécurité, l’éducation et la formation, et les transports. La coopération politique et diplomatique a permis aux deux pays de développer un partenariat stratégique solide, l’Espagne étant le premier pays de l’UE à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam.

De son côté, l’ambassadrice d’Espagne au Vietnam, Carmen Cano De Lasala, a souligné que l’Espagne a été le premier pays membre de l’Union européenne (UE) à signer un partenariat stratégique avec le Vietnam en 2009.

Elle a également été l’une des premières nations à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam. Cela reflète clairement la volonté des deux pays de coopérer étroitement pour réaliser pleinement le potentiel inexploité de leurs relations bilatérales.

Selon l’ambassadeur Doàn Thanh Song, dans le cadre de cette visite, les deux parties devraient discuter des mesures visant à renforcer la coopération pour promouvoir la confiance politique, approfondir les relations disponibles et ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines prometteurs, notamment la politique et la diplomatie, l’économie, le commerce et l’investissement, les sciences et les technologies, les infrastructures, les transports urbains, le développement durable et les énergies renouvelables. Elles devraient également signer des documents de coopération bilatérale, a indiqué le diplomate vietnamien.

VNA/CVN