L’équipe de secours du ministère de la Police retourne du Myanmar

Le chef de l’équipe, Nguyên Minh Khuong, a indiqué que l’équipe avait scrupuleusement suivi les directives données lors de la cérémonie de déploiement du 30 mars. Tout au long de la mission, l’équipe a accordé la priorité à la sécurité, respecté les protocoles tactiques et techniques, assuré un reporting régulier et respecté toutes les réglementations internationales. L’équipe de 26 membres et ses deux chiens d’assistance sont rentrés sains et saufs, sans blessure ni incident signalés.

Photo : VNA/CVN

Selon le colonel Nguyên Minh Khuong, chaque membre de l’équipe a fait preuve d’une détermination sans faille, a travaillé sans relâche dans des conditions difficiles et s’est concentré sur le sauvetage du plus grand nombre de victimes possible. Cette mission a également incarné l’esprit de solidarité vietnamien, l’équipe ayant soutenu les personnes touchées par la catastrophe.

L’équipe vietnamienne a secouru sept victimes de manière autonome et s’est coordonnée avec les forces de secours du Myanmar, des Philippines, d’Indonésie et de Singapour pour localiser et aider au sauvetage de sept autres.

Outre les opérations de sauvetage, elle a prodigué des soins médicaux et les premiers soins à plus de 50 patients. Elle a également installé quatre abris temporaires pour les résidents déplacés et les patients dans un hôpital de campagne de 1 000 lits, et a procédé à la démoustication et à la désinfection d’une zone de 5 000 mètres carrés.

La délégation a mené des programmes de sensibilisation communautaire, distribuant de la nourriture et de l’eau dans les zones touchées, tout en offrant une aide financière aux familles de six victimes, avec un financement de plus de 3 millions de MMK (plus de 1.400 USD), ainsi que des dons à 185 patients dans des hôpitaux de campagne.

L’équipe a également versé 17 millions de MMK à l’agence nationale de secours en cas de catastrophe du Myanmar, fonds donnés par des particuliers et des organisations locales pour soutenir les opérations de secours vietnamiennes.

Le colonel Nguyên Minh Khuong a souligné le soutien sincère reçu de la part de la population birmane, en particulier des familles des victimes. Nombre des opérations de sauvetage menées à bien par l’équipe vietnamienne avaient été jugées irréalisables par d’autres équipes internationales, ce qui rend leurs efforts particulièrement significatifs.

Le vice-ministre de la Pollice, Lê Van Tuyên, a salué la disponibilité de l’équipe et son déploiement rapide et bien organisé, deux jours seulement après le séisme. Leurs efforts témoignent du courage et du sens des responsabilités des agents de la sécurité publique vietnamiens, a-t-il affirmé.

Le responsable a également chargé le Département de la prévention, de la lutte contre les incendies et des secours du ministère d’affiner les protocoles d’intervention d’urgence et de renforcer la préparation aux futures missions.

VNA/CVN