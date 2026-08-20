Les semi-conducteurs ouvrent au Vietnam la voie vers les pays à revenu élevé

Dans un article publié le 18 août, Nikkei Asia estime que l’essor de l’industrie des semi-conducteurs est en train de modifier la trajectoire économique de l’Asie du Sud-Est, rapprochant le Vietnam et les Philippines de leur objectif de rejoindre le groupe des pays à revenu élevé.

>> Diplomatie technologique : le Vietnam veut apprendre à "voler avec les aigles"

>> Semi-conducteurs : le Vietnam peut tirer des enseignements de la stratégie malaisienne

>> L'essor des ingénieurs vietnamiens du semi-conducteur sur la scène mondiale

Le journal japonais estime que le développement rapide de l’industrie des semi-conducteurs offre au Vietnam la possibilité de passer d’un modèle de croissance largement fondé sur la main-d’œuvre et la production à des activités à plus forte valeur ajoutée. Selon la classification actualisée en juillet 2026 par la Banque mondiale (BM), le Vietnam appartient actuellement au groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Pour continuer à accroître son niveau de revenu, le pays devra progressivement réduire sa dépendance à une main-d’œuvre bon marché et développer des industries de haute technologie à forte valeur ajoutée, relève Nikkei Asia.

Le Vietnam a amélioré son niveau de revenu grâce à un modèle de croissance reposant largement sur les exportations. La signature de nombreux accords commerciaux avec des pays et régions du monde a permis au pays d’attirer des investissements étrangers et de développer des centres de production de composants électroniques et d’équipements électriques.

Dans le secteur des semi-conducteurs, LG Innotek, groupe sud-coréen, a annoncé en juin 2026 son projet de construire au Vietnam une usine de production de substrats destinés aux semi-conducteurs, pour un investissement total prévu d’environ un milliard de dollars.

Le Vietnam cherche également à élargir sa participation à la chaîne de valeur des semi-conducteurs, en allant au-delà des étapes telles que l’assemblage, le conditionnement et les tests, pour s’engager dans des activités à plus forte intensité technologique, notamment la conception et la fabrication de circuits intégrés. Dans le cadre de sa stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs, le pays s’est fixé pour objectif de former plus de 50.000 ingénieurs et diplômés universitaires destinés à ce secteur d’ici 2030.

Selon Nikkei Asia, le développement des industries des semi-conducteurs et de l’électronique pourrait apporter un nouvel élan à la croissance économique vietnamienne dans un contexte marqué par l’augmentation de la demande mondiale pour les produits liés à l’intelligence artificielle (IA). Pour tirer pleinement parti de cette opportunité, le Vietnam devra poursuivre l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines et de ses capacités de recherche et développement, tout en renforçant sa capacité de participation aux étapes à plus forte valeur ajoutée de la chaîne d’approvisionnement.

Les Philippines, de leur côté, s’emploient également à développer leur industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs et les produits électroniques représentent actuellement plus de la moitié de la valeur totale des exportations de marchandises du pays. Les Philippines cherchent, elles aussi, à moderniser leur industrie des semi-conducteurs, dans un contexte de croissance de la demande mondiale pour les puces destinées à l’IA.

VNA/CVN