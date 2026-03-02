Les ressortissants vietnamiens en Israël sont en sécurité

Le chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Israël, Nghiêm Xuân Hai Dang, a indiqué le 2 mars à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que l’ambassade n’avait confirmé aucun décès ni aucune blessure parmi les citoyens vietnamiens à la suite des récentes attaques de missiles.

Selon M. Dang, dès le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, Israël a activé à son plus haut niveau l’ensemble de ses mécanismes de défense nationale et de gestion du front intérieur. Le gouvernement israélien a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire et appliqué un régime limitant les activités aux services essentiels.

Dans ce contexte, l’enseignement en présentiel a été suspendu, les rassemblements de masse sont interdits ou strictement limités, et les établissements non essentiels ont suspendu leurs activités ou sont passés au télétravail. Les Forces de défense israéliennes (IDF), par l’intermédiaire du Commandement du Front intérieur, exigent de la population qu’elle se rende immédiatement dans des abris ou des pièces sécurisées dès le déclenchement des sirènes d’alerte.

Selon Nghiêm Xuân Hai Dang, malgré l’impact manifeste des alertes et des restrictions de déplacement sur la vie quotidienne, aucune perturbation majeure n’a été enregistrée concernant l’électricité, l’eau ou Internet, et aucune pénurie de produits de première nécessité n’a été constatée. Les commerces essentiels restent ouverts. L’espace aérien israélien, y compris l’aéroport international Ben Gourion, a été déclaré fermé, entraînant la suspension ou l’annulation de nombreux vols internationaux.

S’agissant de la situation sécuritaire, depuis le début du conflit, l’Iran a lancé plusieurs vagues d’attaques de missiles balistiques et de drones visant le territoire israélien, principalement la région centrale du pays. À ce jour, Israël a recensé 15 morts et environ 500 blessés liés à ces attaques.

Concernant la communauté vietnamienne en Israël, Nghiêm Xuân Hai Dang a affirmé qu’à ce stade, l’ambassade n’avait enregistré aucun cas de décès ou de blessure parmi les citoyens vietnamiens lors des récentes attaques. Bien qu’Israël soit entré dans un "rythme de guerre", l’ordre public et le fonctionnement des services essentiels demeurent assurés.

La majorité des ressortissants vietnamiens résident dans le nord et le centre d’Israël et respectent strictement les consignes des autorités locales, limitant leurs déplacements et se mettant immédiatement à l’abri dès que les sirènes retentissent.

En matière de protection consulaire, l’ambassade a fait du suivi de la situation de la communauté vietnamienne et de la protection des citoyens une priorité absolue. Elle a activé son mécanisme de réponse d’urgence, maintient une permanence 24h/24 et 7j/7, actualise régulièrement la situation et diffuse des consignes de sécurité par les canaux officiels.

L’ambassade appelle les ressortissants vietnamiens à rester en contact étroit avec la représentation, à signaler tout changement de domicile ou toute situation d’urgence, à respecter strictement les instructions des autorités israéliennes, à rester à proximité des abris conformes aux normes et à limiter les déplacements non essentiels.

