Conflit au Moyen-Orient

Les ambassades du Vietnam dans le Golfe émettent des annonces d'urgence

Face à l’évolution complexe du conflit militaire au Moyen-Orient, notamment après les attaques simultanées menées par l’Iran contre des bases militaires américaines à Bahreïn, aux Émirats arabes unis (EAU), au Qatar et au Koweït, les ambassades du Vietnam dans les pays du Golfe ont publié, le 28 février, des annonces d’urgence. Ces annonces recommandent aux ressortissants vietnamiens de limiter tout déplacement non essentiel et d’éviter les lieux sensibles afin de garantir leur sécurité.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Face aux tensions sécuritaires liées aux opérations militaires déclenchées le 28 février, l’ambassade du Vietnam au Qatar recommande à ses citoyens de renforcer leur vigilance et d’adopter des mesures de sécurité personnelle. Il est conseillé d’éviter les zones très fréquentées, les événements sensibles, les abords des missions diplomatiques, les bases militaires et les centres commerciaux.

L’ambassade appelle également à se préparer à un éventuel « confinement sur place », à constituer des réserves de première nécessité (eau, nourriture sèche, médicaments, batteries, lampes...) et à suivre attentivement les canaux d’information officiels.Les citoyens sont invités à signaler tout changement de domicile, à conserver des copies de leurs pièces d’identité et à noter les contacts d’urgence.

En cas de directives locales de confinement, le respect strict des consignes est exigé. Pour toute assistance, la ligne dédiée est le +974 7708 8920 ; courriel : vietnamembassy.doha@gmail.com.Le même jour, l’ambassade du Vietnam aux ÉAU a émis des recommandations similaires, en particulier pour la capitale Abou Dhabi.

Outre la restriction des déplacements en période d’alerte, elle conseille de préparer des plans d’autoprotection à domicile ou sur le lieu de travail et de suivre les instructions du ministère local des Affaires étrangères.Il est impératif de maintenir les moyens de communication opérationnels et de conserver soigneusement passeports, cartes de séjour, contrats de travail et documents d’assurance. Les citoyens doivent se conformer strictement aux éventuelles restrictions locales.

En cas d’urgence, ils peuvent contacter la hotline au +971 50 129 9789, écrire à vnemb1.emirates@gmail.com ou se rendre à l’adresse suivante : Villa 147, Salama Bint Butti Street (Street 23), quartier d’Al Mushrif, Abou Dhabi.Parallèlement, l’ambassade du Vietnam au Koweït a diffusé des consignes équivalentes, demandant aux ressortissants de se tenir prêts à une éventuelle évacuation sur instruction des autorités compétentes. Ils sont appelés à veiller à leur sécurité, à garder leurs téléphones opérationnels afin d’informer leurs familles de leur situation et à suivre régulièrement les mises à jour des missions diplomatiques. Les numéros d’urgence sont le +965 9975 8155 et le +965 2531 1450.

Face à l’évolution imprévisible de la situation sécuritaire, l’ambassade du Vietnam en Arabie saoudite a lancé une alerte à destination des citoyens vietnamiens présents sur son territoire, ainsi qu’à Oman, à Bahreïn et au Yémen. Il leur est vivement recommandé d’éviter les grands rassemblements, de s’informer par des sources fiables et de conserver des copies numériques de leurs documents d’identité.

L’ambassade souligne l’importance de maintenir un contact permanent avec l’entourage afin de faciliter l’entraide en cas d’urgence. La communauté est invitée à anticiper des plans de sécurité appropriés et à respecter strictement les lois et réglementations locales.

Les contacts d’urgence sont le +966 11 454 7887 et le +966 59 573 1500 ; courriel : vnemb.sa@mofa.gov.vn.

VNA/CVN