2025, une année charnière pour la politique vietnamienne envers sa diaspora

L’année 2025 constitue une étape charnière dans le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l’étranger. Elle marque à la fois l’achèvement du cycle 2021-2025 et l’ouverture d’une phase de préparation globale à la mise en œuvre des orientations définies par le XIVᵉ Congrès national du Parti. Dans cette vision de long terme, la communauté vietnamienne à l’étranger est désormais reconnue comme un accompagnateur stratégique du développement national à l’horizon 2045.

Dans un contexte international marqué par l’instabilité et des mutations rapides et imprévisibles, près de 6,5 millions de Vietnamiens, répartis dans plus de 130 pays et territoires, continuent de considérer la patrie comme un solide point d’ancrage moral. Malgré la distance géographique, ils demeurent profondément attachés à leurs racines et participent activement au développement du pays, par leurs connaissances, leurs ressources financières et leur engagement spirituel.

Photo : TG/CVN

À l’étranger, la communauté vietnamienne poursuit son intégration et renforce progressivement son rôle au sein des sociétés d’accueil. Ses contributions dépassent désormais la seule dimension économique pour nourrir l’esprit de grande union nationale. Sous l’intérêt et la direction du Parti et de l’État, le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger a connu une évolution fondamentale, passant d’une logique de gestion administrative à une démarche d’accompagnement, de soutien et de service, avec des résultats concrets.

Selon Nguyên Trung Kiên, chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, l’image du Vietnam se diffuse quotidiennement à travers la vie de la diaspora : stands culinaires, manifestations culturelles, pagodes vietnamiennes, classes de langue. Autant d’initiatives qui racontent le Vietnam à travers des récits simples mais porteurs de valeurs culturelles, humaines et solidaires, contribuant à l’émergence d’un véritable "espace vietnamien mondial".

En 2025, le ministère des Affaires étrangères a organisé dix grandes séries d’activités, totalisant 90 événements à travers le pays et attirant plus de 1.500 Vietnamiens de l’étranger.

L’année 2025 marque également une nouvelle étape dans la contribution des Vietnamiens de l’étranger au développement du pays.

Plus de 2.300 contributions de Vietnamiens de l’étranger ont été reçues concernant les projets de documents du XIVe Congrès du Parti, ainsi que près de 400 lettres de félicitations adressées au Congrès. Ces éléments témoignent clairement des liens étroits et de la solidarité qui unissent les Vietnamiens de l’étranger à leur patrie.

Sur le plan économique, les envois de fonds des Viet kieu ont atteint près de 18 milliards de dollars, tandis que 457 projets d’investissement portés par des Vietnamiens de l’étranger ont été enregistrés, pour un capital total dépassant 1,7 milliard de dollars.

Nguyên Trung Kiên a souligné que, grâce aux flux financiers, aux projets d’investissement et aux réseaux de partage de connaissances, les Vietnamiens de l’étranger passent progressivement du statut de "ressources potentielles" à celui d’acteurs à part entière de la mise en œuvre des stratégies nationales de développement.

Selon lui, les progrès et les transformations fondamentales observés dans le travail concernant les Vietnamiens de l'étranger en 2025 sont le fruit du développement et de la solidarité au sein de la communauté, de l'attention et de l'implication concertées de l'ensemble du système politique et, surtout, de l'aboutissement direct du changement stratégique opéré par le Parti dans sa nouvelle ère, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm.

À l’approche de la période 2026-2030, cinq mutations majeures sont désormais définies : passer de la simple connexion à la co-création du développement ; transformer la mobilisation ponctuelle en mécanismes institutionnels durables ; évoluer de la préservation vers la diffusion mondiale des valeurs vietnamiennes ; passer d’une communauté de Vietnamiens à l’étranger à une communauté vietnamienne mondiale ; et faire de cette diaspora une ressource stratégique du pays dans la nouvelle phase de développement.

Ces orientations permettront de renforcer un espace vietnamien, où des millions de cœurs battent à l’unisson vers la patrie, contribuant à la force collective et à la fierté nationale dans la marche vers un avenir prospère, a conclu Nguyên Trung Kiên.

VNA/CVN