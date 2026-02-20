États-Unis

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre la communauté vietnamienne

Dans le cadre de son déplacement à Washington, D.C. pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza, à l'invitation du président américain Donald Trump, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré, le 19 février au soir (heure locale), des représentants de la communauté vietnamienne et des représentations aux États-Unis.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam à Washington, Nguyên Quôc Dung, a souligné le rôle de la communauté vietnamienne aux États-Unis dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation, de la santé, de la finance et des affaires. Depuis plusieurs décennies, la communauté vietnamienne à l’étranger, y compris celle établie aux États-Unis, constitue non seulement une composante inséparable de la nation, mais aussi une force essentielle contribuant au renforcement du statut, de la puissance et du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Selon lui, alors que le pays entre dans une nouvelle ère de développement, les représentations vietnamiennes aux États-Unis s’emploient à améliorer la qualité des services rendus à la communauté, à assurer efficacement la protection consulaire et à renforcer les liens entre la diaspora et le pays, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de la ligne diplomatique du Parti dans cette nouvelle phase.

Dans son allocution, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses vœux chaleureux de santé et de prospérité à la communauté vietnamienne. Il a souligné que la participation du Vietnam au Conseil de la paix pour Gaza en tant que membre fondateur constitue un jalon diplomatique important, illustrant une posture renouvelée, une détermination accrue et une action résolue pour contribuer efficacement dans la nouvelle ère.

Il a rappelé que cette démarche s’inscrit pleinement dans l’esprit du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a défini une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie et de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi qu’un engagement proactif et responsable dans le règlement des questions régionales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien s’est félicité de l’intégration croissante de la diaspora et de son respect des lois du pays d’accueil, estimant que sa participation active aux échanges économiques, commerciaux, scientifiques et innovants contribue tant au développement national qu’au renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis

Réaffirmant que les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie inséparable du bloc de grande union nationale et une force motrice importante du pays, il a assuré que le Parti et l’État continueront de perfectionner les politiques à leur égard et de protéger leurs droits légitimes.

Remerciant le secrétaire général pour ses orientations, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a affirmé que celles-ci guideront l’action des représentations vietnamiennes et de la communauté aux États-Unis dans cette nouvelle phase de développement.

VNA/CVN