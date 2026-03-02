HCM-Ville active un dispositif d'intervention d'urgence pour les touristes vers le Moyen-Orient

Face aux perturbations du trafic aérien liées aux restrictions de l’espace aérien au Moyen-Orient, le voyagiste vietnamien Vietravel a activé en urgence son protocole de gestion de crise afin de garantir la sécurité et les droits de ses clients actuellement en déplacement à Dubaï et en Égypte, ainsi que ceux dont le départ est prévu en mars.

Photo : VNA/CVN

Dès réception des informations officielles transmises par les compagnies aériennes et les partenaires de transport, Vietravel a procédé à un examen complet des groupes concernés.

À ce jour, l’entreprise encadre trois groupes totalisant 51 voyageurs à Dubaï et un groupe de 24 voyageurs en Égypte. En raison des ajustements d’exploitation et des restrictions de l’espace aérien dans certaines zones, dans un contexte de tensions croissantes, ces groupes séjournent provisoirement à l’hôtel selon un plan de sécurité, dans l’attente d’instructions actualisées des transporteurs.

Concernant les circuits prévus en mars 2026 opérés avec Emirates et Qatar Airways, Vietravel a contacté les voyageurs pour leur proposer des solutions adaptées à l’évolution de la situation, notamment des modifications d’itinéraires ou des programmes alternatifs si nécessaire. Les clients préférant différer leur départ peuvent conserver l’intégralité des sommes versées, conformément à la politique en vigueur, afin de préserver flexibilité et droits contractuels.

Selon son directeur général, Trân Đoan Thê Duy, dès l’annonce des ajustements des vols traversant la région, l’entreprise a immédiatement passé en revue l’ensemble des groupes concernés et déployé des mesures garantissant des conditions d’hébergement et de séjour adéquates pendant la période d’attente. Vietravel s’engage à assurer une information transparente, un accompagnement étroit des voyageurs et à ne maintenir les départs que lorsque toutes les conditions de sécurité sont réunies.

Le directeur général adjoint de la société par actions de communication et de tourisme du Vietnam, Pham Anh Vu, a indiqué que le Moyen-Orient constitue l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour le tourisme vietnamien ces dernières années, avec une offre de circuits variée. Afin de soutenir sa clientèle, l’entreprise se tient prête à ajuster les itinéraires vers des périodes plus appropriées et à concevoir des programmes adaptés à l’évolution de la situation, selon les besoins des voyageurs.

Dans l’hypothèse où la situation serait maîtrisée et ne dégénérerait pas en conflit régional, le marché pourrait se redresser relativement rapidement grâce aux puissants hubs de transit de Dubai, Doha et Abou Dhabi. L’entreprise prévoit alors de mettre en œuvre une stratégie de diversification des liaisons aériennes.

Pour les départs prévus en mars 2026 avec les compagnies Emirates et Qatar Airways, les agences de voyages et tour-opérateurs de Hô Chi Minh-Ville ont pris l’initiative de contacter les clients afin de leur proposer des solutions adaptées à la conjoncture.

De son côté, Nguyên Son Thuy, directeur de la société de voyages Duy Nhat Dong Duong, a souligné que l’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient et les perturbations des vols au départ de cette région affectent les flux de touristes internationaux vers le Vietnam, alors que de nombreux services ont déjà fait l’objet d’acomptes. L’entreprise espère donc que les partenaires et prestataires nationaux adopteront des politiques plus souples, sans appliquer de frais d’annulation en cas de force majeure, afin de limiter les pertes.

VNA/CVN