Le Vietnam expose son potentiel de croissance à Lille, en France

L’Association du business des Vietnamiens de France (ABVietFrance), en collaboration avec l’EDHEC Business School, a organisé le 12 février à Lille un séminaire intitulé "Le Vietnam d’aujourd’hui".

Cet événement a permis de mettre en exergue le dynamisme économique remarquable du Vietnam et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération à destination des futurs cadres et investisseurs européens.

S’exprimant lors du séminaire, le président d’ABVietFrance, Nguyên Hai Nam, a présenté un panorama général du Vietnam, pays d’une superficie de plus de 331.000 km² et d’une population estimée à environ 101 millions d’habitants, dont 67% ont moins de 45 ans, constituant un atout démographique majeur.

Il a mis en lumière les réalisations économiques enregistrées depuis le lancement de la politique de Renouveau en 1986, ainsi que l’intégration progressive et approfondie du pays à l’économie régionale et mondiale, marquée notamment par l’adhésion à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est en 1995, à l’Organisation mondiale du commerce en 2007, ainsi que par l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne en août 2020.

En 20 ans, l’économie vietnamienne a maintenu un taux de croissance annuel moyen de 6,3%, figurant parmi les plus dynamiques d’Asie. En 2024, la croissance a atteint 7,1%, puis 8,02% en 2025. Pour la seule année 2025, les exportations ont atteint 475 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an, tandis que le volume total des échanges commerciaux s’est établi à 930 milliards de dollars, en progression de 18,2%.

Outre une croissance tirée par les exportations, le président d’ABVietFrance a souligné le rôle croissant du marché intérieur de plus de 100 millions de consommateurs, l’essor de la classe moyenne et le maintien de flux élevés d’investissements directs étrangers, moteurs essentiels du processus d’industrialisation et de modernisation.

Selon lui, le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé, avec un PIB par habitant d’environ 15.000 dollars. Il a estimé que le pays se trouve actuellement dans une phase favorable de développement, notamment à la suite du XIVᵉ Congrès national du Parti, qui a défini des orientations stratégiques à long terme jusqu’en 2030 et 2045.

Dans cette perspective, ABVietFrance a mis en avant auprès des étudiants d’EDHEC les opportunités de coopération, de stages et d’emplois au Vietnam dans des secteurs tels que l’import-export, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, l’éducation-formation, le tourisme, la communication, le développement des affaires et l’entrepreneuriat. L’association a également exprimé sa volonté de renforcer les partenariats entre établissements d’enseignement des deux pays afin de favoriser la mobilité et la connexion des jeunes talents.

De son côté, Noémie Marquis, présidente de l’Association de business et de culture asiatique de l’EDHEC, a indiqué que son organisation vise à promouvoir les cultures asiatiques au sein du campus. Selon elle, la coopération avec ABVietFrance constitue une occasion pertinente de mettre en lumière la culture vietnamienne et d’offrir aux étudiants une vision plurielle des opportunités significatives qui s’ouvrent au Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

