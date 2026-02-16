La communauté des Vietnamiens en Hongrie et celle aux États-Unis célèbrent le Têt

Dans la soirée du 13 février, à Budapest, le programme "Têt de la communauté pour saluer le Printemps du Cheval 2026" a réuni plus de 1.000 Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant en Hongrie, ainsi que de nombreux amis locaux.

Photo : VNA/CVN

L’espace de l’événement, décoré de fleurs de pêcher, de fleurs d’abricotier, de sentences rouges et de plateaux des cinq fruits, a offert une ambiance festive, chaleureuse et empreinte de nostalgie. Les participants ont profité d’ateliers de calligraphie, de stands gastronomiques et de séances de photos en tunique traditionnelle (áo dài), renforçant ainsi la cohésion communautaire.

Lors de son allocution, l’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, a rappelé que le Nouvel An lunaire est une fête traditionnelle sacrée, symbole de réunion, de solidarité. Il a souligné l’importance pour les expatriés de se tourner vers leurs racines et de préserver l’identité culturelle nationale. Le diplomate a exprimé sa confiance dans la contribution active de la communauté à la société d’accueil et au renforcement de l’amitié entre les deux pays en 2026. Des spectacles artistiques et des rétrospectives sur les actions caritatives menées l’an dernier ont rythmé cette soirée mémorable.

Photo : VNA/CVN

Aux États-Unis, les Vietnamiens du comté de Westchester et de l’État de New York se sont réunis à Pleasantville pour le "Têt des trois régions - Printemps au pays". Visant à transmettre l’amour des racines aux générations futures, cette rencontre a mis l’accent sur la préparation collective du repas du réveillon. Plus de 80 participants, incluant des cadres travaillant à l’ONU, chez IBM ou dans de grands fonds financiers, ont partagé des chants folkloriques et des airs de cithare traditionnelle.

Cette célébration illustre la vitalité de la culture vietnamienne par-delà les frontières, unissant les cœurs vietnamiens malgré l'éloignement géographique.

VNA/CVN