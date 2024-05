Anniversaire de la piste Hô Chi Minh

Le Premier ministre rend hommage aux soldats de Truong Son

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité et tenu une séance de travail avec le Corps d'armée 12 et l’Association traditionnelle Truong Son - piste Hô Chi Minh, vendredi 10 mai à Hanoï, à l'occasion de la cérémonie du 65 e anniversaire de la piste Hô Chi Minh - Journée traditionnelle du Corps d'armée de Truong Son (19 mai).

Photo : VNA/CVN

La séance de travail a été virtuellement connectée aux 27 unités du 12e Corps d'armée à l'échelle nationale.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude aux générations de soldats de Truong Son pour leurs sacrifices et leur dévouement aux exploits légendaires de Truong Son, affirmant que près de 20 000 officiers, soldats et jeunes volontaires se sont courageusement sacrifiés, plus de 30 000 autres ont été blessés et des milliers d'autres ont souffert de blessures et les effets de l'agent orange.

Saluant le rôle continu du corps dans la défense, la sécurité nationale et le développement économique, il a souhaité qu'il soit pionnier dans les applications scientifiques et technologiques, la transformation numérique, la construction d'infrastructures stratégiques et qu'il construise une unité du Parti forte et saine.

En particulier, le corps et l'Association traditionnelle Truong Son - piste Hô Chi Minh ont été félicités pour avoir sensibilisé le public aux traditions historiques, en particulier parmi les jeunes.

La date du 19 mai 1959 est devenue une date historique lorsque le Comité central du Parti a décidé de créer le Corps 559 et de construire une ligne logistique stratégique – la piste Truong Son sur le continent et en mer. Le corps a subi divers changements de nom au cours de l'histoire, pour finalement devenir le Corps d'armée 12 - Société de construction de Truong Son.

Construit en 1959 pour acheminer des fournitures vers le champ de bataille du sud pendant la guerre de résistance contre les États-Unis, la piste Truong Son a joué un rôle clé dans la Libération du Sud du Vietnam et la Réunification nationale le 30 avril 1975. Il est devenu une légende et un symbole du l'esprit de résilience et de solidarité du peuple vietnamien entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Les forces vietnamiennes le long de la route de transport stratégique de Truong Son ont combattu dans plus de 2.500 batailles, tuant 18.740 ennemis, en capturant 1.200 autres, abattant 2.455 avions ennemis et détruisant des dizaines de milliers de tonnes d'armes et de véhicules.

À la suite de la réunification nationale, la Commission militaire centrale a chargé le corps de se concentrer sur le développement économique.

Aujourd'hui, elle gère plus de 110 projets de construction, dont beaucoup revêtent une grande valeur et une grande importance. Elle est également devenue l'une des entreprises leaders dans le secteur de la construction de base au Vietnam.

Les soldats de Truong Son ont également été honorés par le Parti et l'État avec le titre de Héros des Forces armées populaires, la Médaille de l'Étoile d'or, la médaille Hô Chi Minh et de nombreuses autres distinctions nobles.

VNA/CVN