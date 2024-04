Promouvoir la coopération entre des districts vietnamien et chinois

Photo : VNA/CVN

Lê Hai Yên, secrétaire du Comité du PCV du district de Hà Quang, a déclaré que ces dernières années, son Comité avait renforcé sa coopération avec le Comité du PCC de Napo dans divers domaines avec plusieurs résultats tangibles.

Selon lui, dans les temps à venir, Hà Quang souhaite intensifier la coopération et les échanges avec Na Po dans de nombreux domaines, dont l'accélération de l'approbation et de la construction du projet de route spécialisé pour le transport de marchandises à travers la paire de postes frontaliers de Soc Giang (Vietnam) - Ping Meng (Chine).

Il a également suggéré de continuer à diffuser largement les contenus des trois documents sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et à les mettre en œuvre de façon efficace.

De son côté, le secrétaire du Comité du PCC de Napo, Pan Fu Lin, a proposé de promouvoir la coopération dans l’import-export, le développement agricole, la diplomatie populaire, le tourisme, la culture...

Avant cette réunion, Triêu Dinh Lê, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du PCV et président du Conseil populaire provincial de Cao Bang, a reçu la délégation du Comité du PCC de Napo.

Triêu Dinh Lê a apprécié le développement des relations entre Hà Quang et Napo, contribuant au développement des relations entre Cao Bang et le Guangxi, et plus généralement, entre les deux pays.

VNA/CVN