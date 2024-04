Vietnam - Chine : coopération renforcée entre Hà Nam et Nanning



>> Signification de la visite du président de l'AN vietnamienne en Chine pour les liens bilatéraux

>> Le Vietnam et la Chine promeuvent la coopération juridique

>> Le Vietnam attache toujours de l'importance au développement de ses relations avec la Chine

Photo : VNA/CVN

Hà Nam s'engage à créer les meilleures conditions aux entreprises de Nanning, a déclaré Lê Thi Thuy. En recevant le 20 avril Nong Shengwen, secrétaire du PCC de la ville de Nanning, Lê Thi Thuy lui a présenté le potentiel et les avantages de Hà Nam ainsi que ses réalisations socio-économiques.

Ces dernières années, la province septentrionale vietnamienne a connu une croissance annuelle moyenne de 10%. Elle a investi dans la construction de 12 zones industrielles et de 14 grappes industrielles dotées d'infrastructures modernes. Actuellement, Hà Nam mène les procédures nécessaires pour construire un parc de haute technologie d'une superficie de plus de 660 ha.

Grâce à son climat d'investissement favorable, Hà Nam devient une destination de choix pour de nombreux investisseurs nationaux et étrangers. Parmi eux, les Chinois qui y ont investi dans 46 projets, cumulant 414 millions d'USD.

Rappelant l’amitié traditionnelle et le partenariat commercial important entre le Vietnam et la Chine, Lê Thi Thuy a proposé d’accélérer les activités de promotion du commerce et de l’investissement entre Hà Nam et Nanning.

De son côté, Nong Shengwen a exprimé son impression devant le potentiel, les avantages et le développement rapide de Hà Nam.

Il a proposé de renforcer la coopération entre les deux localités dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des transports, de la logistique, de l’éducation, des sciences et technologies, de la santé, de la culture et du tourisme.

Il a invité les dirigeants de Hà Nam à assister à l'exposition Chine - ASEAN à Nanning et à un programme d’échange des localités du corridor économique Nanning - Hanoï qui se tiendront en septembre 2024.

À cette occasion, le vice-président du Comité populaire de la province de Hà Nam, Nguyên Anh Chuc, et le vice-maire de la ville de Nanning, Fan Xiaomin, ont signé un mémorandum de coopération sur le renforcement des échanges économiques et commerciaux ainsi que de la connectivité.

Durant son séjour, la délégation de Nanning a visité la zone industrielle de Dông Van 4 et la commune de Liêm Giac, ville de Phu Ly.

VNA/CVN