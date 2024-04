Vietnam - Chine

Le journal Nhân Dân et le Quotidien du peuple cultivent leurs relations

Photo : VNA/CVN

Le rédacteur en chef du journal Nhân dân, Lê Quôc Minh qui est membre du CC du PCV, vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du PCV et président de l’Association des journalistes vietnamiens, a été reçu lundi 22 avril à Pékin par le membre du Politburo, secrétaire du Secrétariat du CC du PCC, chef du Département de la propagande du PCC, Li Shulei.

Soulignant le nouveau positionnement des relations bilatérales établi par les plus hauts dirigeants des deux partis et deux pays à la fin de l’année dernière, le Li Shulei a déclaré que cette visite contribue à concrétiser les perceptions communes atteintes aux plus hauts niveaux.

Il a proposé que le journal Nhân Dân et le Quotidien du peuple renforcent leur coopération pragmatique, élargissent leur échange d’expériences, renforcent l’information sur les réalisations respectives en matière de développement socio-économique et les relations amicales, en créant une base sociale solide pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Pour sa part, Lê Quôc Minh a présenté les réalisations récentes du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, notamment en surmontant les difficultés post-pandémie, en atteignant les objectifs fixés et en promouvant une coopération internationale étendue et efficace.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du même jour, il s’est entretenu avec le directeur du Quotidien du peuple, Tuo Chen. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération et les échanges entre leurs responsables, unités, jeunes reporters, publication à la hauteur des relations entre le PCV et le PCC et entre les deux pays dans les conditions actuelles.

Plus tôt, la délégation du journal Nhân Dân a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Chine et aux correspondants permanents des organes de presse vietnamiens en Chine.

VNA/CVN