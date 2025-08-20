Le président du Front de la Patrie du Vietnam reçoit l'ambassadeur de Chine à Hanoï

Do Van Chien, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, à Hanoï le 20 août.

>> La première compétition mondiale de robots humanoïdes commence en Chine

>> Le Vietnam brille au Festival du film de l’ASEAN à Hong Kong (Chine)

>> Entretien téléphonique entre les ministres de la Police du Vietnam et de la Chine

Do Van Chien a déclaré à son invité que les célébrations à venir du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025) marquent une étape importante pour le Vietnam, lui permettant de réfléchir à son parcours révolutionnaire héroïque et d'avancer vers une nouvelle ère de développement. C'est également l'occasion pour les deux nations de se remémorer les années historiques où les deux Partis, pays et peuples ont combattu côte à côte pour l'indépendance nationale et la construction socialiste.

Photo : VNA/CVN

Il a salué le bon développement des relations entre le Vietnam et la Chine ces dernières années, notamment les échanges fréquents de haut niveau, le renforcement de la confiance politique et l'intensification de la coopération dans divers domaines. Do Van Chien a également souligné les avancées en matière de connectivité des transports, notamment les progrès réalisés dans les liaisons ferroviaires à écartement standard, ainsi que le dynamisme de la coopération interlocale et des échanges interpersonnels.

Le haut fonctionnaire a salué la collaboration fructueuse entre le FPV et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), recommandant à l'ambassadeur de continuer à soutenir une coopération plus étroite entre les deux organismes, tant au niveau central que local, en particulier dans les provinces frontalières.

Il a également appelé à une coordination étroite dans l'organisation des échanges de délégations de haut niveau, à la promotion de projets substantiels et mutuellement bénéfiques en matière d'économie, de commerce, d'investissement et de connectivité des transports, ainsi qu'au développement de la coopération scientifique et technologique, qui devraient devenir un nouveau moteur de croissance. Do Van Chien a mis l'accent sur le renforcement des liens culturels, éducatifs et touristiques, ainsi que sur la mise en œuvre effective de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025 et des activités marquant le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

L'ambassadeur He Wei a affirmé que les deux pays ont obtenu des résultats exceptionnels en matière de développement socio-économique ces dernières années. Il a exprimé son souhait de travailler en étroite collaboration avec le Comité central du FPV pour aider à concrétiser les perceptions communes auxquelles sont parvenus les hauts dirigeants des deux Partis et États, tout en favorisant les échanges, la coopération et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et chinois.

VNA/CVN