Les Partis communistes du Vietnam et des États-Unis réaffirment leur volonté de renforcer les liens

À l’occasion du début de son mandat aux États-Unis, l’ambassadeur Đô Hung Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a eu le 20 août (heure locale), une séance de travail avec les dirigeants du Parti communiste des États-Unis (PCEU) à New York. La rencontre a été présidée par Joe Sims, coprésident du PCEU.

Les deux parties ont eu des échanges approfondis sur l’histoire de la coopération entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, tout en partageant leurs évaluations de la situation internationale, régionale et nationale.

Les représentants du PCEU ont exprimé leur joie et leur profonde admiration devant les succès de la Révolution vietnamienne, en particulier les réalisations remarquables obtenues ces dernières années dans l’édification et le développement du pays. Ils ont également salué l’esprit de solidarité et de soutien que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens témoignent de longue date aux peuples et aux pays amis.

De son côté, Dô Hùng Viêt a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieraient jamais l’appui du Parti communiste et du peuple américains pour leur lutte pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans le processus actuel de développement de leur pays. Il a souligné la volonté du Vietnam de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec le Parti communiste des États-Unis.

Le diplomate a présenté les acquis socio-économiques du Vietnam ainsi que les grandes orientations et objectifs de développement pour les prochaines années. Il a réitéré la détermination du pays à bâtir une économie indépendante et autonome, tout en poursuivant une intégration internationale profonde, dans le cadre d’une politique étrangère indépendante, diversifiée et multilatérale. Le Vietnam, a-t-il insisté, souhaite être l’ami et le partenaire de confiance de tous les pays, œuvrant pour la paix, la coopération et le développement.

Les deux parties sont convenus de renforcer les échanges théoriques, les rencontres entre jeunes générations ainsi que les liens entre mouvements ouvriers et pacifistes des deux pays.

Les communistes américains ont exprimé leur souhait d’envoyer davantage de délégations au Vietnam, notamment des délégations de jeunesse, afin de mieux comprendre la réalité de l’édification du socialisme dans le pays.

