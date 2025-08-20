Le Sri Lanka salue le développement dynamique du Vietnam

Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, de l'Emploi à l'étranger et du Tourisme, Vijitha Herath, a salué le développement dynamique et fort du Vietnam, le qualifiant de modèle pour son pays.

Le ministre sri-lankais des Affaires étrangères, de l'Emploi à l'étranger et du Tourisme, Vijitha Herath, a fait ces éloges le 19 août, lors d'une récente cérémonie organisée par l'ambassade du Vietnam au Sri Lanka pour marquer le 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août), le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) et le 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (21 juillet).

L'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tam, a souligné le précieux soutien de la communauté internationale, notamment des amis sri-lankais, à la construction et au développement du pays.

Elle s'est réjouie du renforcement continu des relations bilatérales au cours des 55 dernières années dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de la culture, de l'éducation et des échanges interpersonnels, tout en soulignant le vaste potentiel de coopération future.

Au nom du gouvernement et du peuple sri-lankais, le ministre Vijitha Herath a affirmé la haute estime du Sri Lanka pour ses relations avec le Vietnam et sa volonté de renforcer encore sa collaboration, non seulement dans des domaines traditionnels tels que le commerce, le tourisme, l'éducation et les échanges culturels, mais aussi dans des secteurs porteurs comme l'énergie, la technologie, la santé et la construction.

Il a également exprimé l'espoir d'une coordination bilatérale plus étroite et d'un soutien mutuel lors des forums multilatéraux.

Le point culminant de la cérémonie a été une représentation d'artistes du Théâtre de chant et de danse Thang Long, ainsi qu'une dégustation de plats traditionnels vietnamiens.

Dans le cadre de la célébration de la Fête nationale, l'ambassade organisera également une journée culturelle vietnamienne à Ambakote et une semaine gastronomique vietnamienne à Colombo, mettant en vedette des spécialités de ce pays d'Asie du Sud-Est.

