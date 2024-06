Vietnam - Mexique

Les relations traditionnelles sont promues avec Mme Sheinbaum à la présidence mexicaine

Les relations amicales traditionnelles entre le Mexique et le Vietnam continueront d'être maintenues et développées sous l'administration de la présidente élue Claudia Sheinbaum, car il s'agit d'un héritage précieux que les générations précédentes de dirigeants mexicains ont promus, notamment pendant le mandat du président sortant Andrés Manuel López Obrador.

C'est ce qu'a souligné le secrétaire général du Parti travailliste (PT) du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez, lors d'un entretien avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), après la victoire éclatante de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle dimanche 2 juin dans ce pays latino-américain.

En tant que l'un des principaux dirigeants de la coalition électorale "Continuons à écrire l'histoire", qui était représentée par la candidate Claudia Sheinbaum et a remporté les élections générales du 2 juin, le secrétaire général du PT s'est engagé à poursuivre ses efforts pour contribuer au rapprochement du Mexique et du Vietnam.

Selon Alberto Anaya Gutiérrez, au cours du mandat de six ans du président sortant López Obrador, les liens entre les deux pays ont été maintenus et renforcés sans cesse dans tous les aspects, et la présidente Claudia Sheinbaum, membre du parti du Mouvement de régénération nationale (Morena), continuera de développer ces relations bilatérales afin qu'elles soient plus fortes à l'avenir.

Faisant référence à la position du PT dans la victoire historique de la coalition électorale, Alberto Anaya Gutiérrez a souligné qu'en tant que membre important de l'alliance, le PT s'est toujours tenu aux côtés des autres partis membres tout au long de la campagne électorale ce qui a contribué à cette victoire éclatante.

Le PT a également remporté des victoires historiques lors de ces élections générales, bénéficiant d'un fort soutien des électeurs mexicains, a rapporté Alberto Anaya Gutiérrez, qui a en même temps précisé que son parti était parvenu à doubler les voix au niveau des députés, de 33 à 50, et également augmenter sa représentation au Sénat de la République de six à dix sénateurs.

Dans l'interview, le secrétaire général du PT a exprimé ses bons sentiments personnels envers le Vietnam et son admiration pour la lutte pour l'indépendance et la libération nationale du peuple vietnamien, ainsi que pour son grand dirigeant, le Président Hô Chi Minh.

Il a assuré que les réalisations fructueuses en matière de développement réalisées par le Vietnam sont attribuables à la direction avisée du Parti communiste du Vietnam (PCV), une force politique qui a fait passer le Vietnam d'un pays pauvre et arriéré, gravement touché par la guerre, à un pays en développement ayant un rôle et une position de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

À cette occasion, le secrétaire général du PT a adressé ses salutations cordiales et ses vœux de bonne santé au secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong.

