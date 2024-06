Des élections d'ampleur historique débutent au Mexique

Les autorités électorales mexicaines ont lancé dimanche 2 juin le plus vaste processus électoral que le pays ait connu dans son histoire, qui permettra notamment aux Mexicains d'élire un nouveau président.

Outre le président, plus de 98,5 millions d'électeurs inscrits éliront 128 sénateurs et 500 députés du Congrès bicaméral du Mexique, ainsi que les neuf gouverneurs des États de Mexico, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz et Yucatan.

Dans les 32 États du pays, les législatures locales et les conseils municipaux seront également renouvelés, de même que 1.612 maires et 972 députés locaux.

