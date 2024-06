Le Premier ministre adresse ses félicitations à son homologue indien

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans sa lettre, le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que le Premier ministre Modi dirigerait l'Inde vers un développement plus fort, jouerait un rôle et une position croissants sur la scène internationale.

Le dirigeant vietnamien a souhaité continuer à élargir l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde, en répondant aux aspirations des peuples des deux pays et pour la paix et la coopération dans la région et dans le monde.

VNA/CVN