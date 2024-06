Félicitations de dirigeants étrangers au président Tô Lâm

À l'occasion de l'élection du président Tô Lâm par la 15 e Assemblée nationale au poste de président vietnamien, des dirigeants des États-Unis, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Bulgarie et de Serbie ont envoyé des lettres et des messages de félicitations.

Dans sa lettre de félicitations, le président des États-Unis, Joe Biden, a félicité le président Tô Lâm pour son élection à la présidence du pays par l'Assemblée nationale, réaffirmant l'engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère. Il est heureux d'évaluer qu'après près de 29 ans d'établissement de relations diplomatiques, les relations entre les deux pays avaient obtenu des progrès significatifs. Il a souligné que le nouveau partenariat établi entre les deux pays serait une force pour la prospérité et la sécurité dans la région.

Le président Joe Biden a estimé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis se développeraient davantage dans les années à venir en tant que partenaires et amis. Il a exprimé son souhait de travailler avec le président pour faire de cet avenir une réalité et construire un monde de paix, de prospérité et de sécurité pour tous.

Dans son message de félicitations, le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a adressé ses félicitations et ses vœux de succès au président Tô Lâm lors de son élection à la présidence du Vietnam. Il a estimé que les relations bilatérales constructives et étendues entre les deux pays continueraient à se développer pour le bénéfice et la prospérité des deux peuples.

Le président d'Allemagne Frank Walter-Steinmeier, le président de Bulgarie Rumen Radev et le président de Serbie Aleksandar Vucic ont aussi envoyé une lettre de félicitations au président Tô Lâm.

VNA/CVN