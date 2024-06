Le Premier ministre vietnamien reçoit le ministre vénézuélien des Affaires étrangères

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué la première visite officielle au Vietnam du ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yván Gil Pinto à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 décembre 1989).

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime son amitié traditionnelle et son partenariat intégral avec le Venezuela, estimant que la visite du ministre Yván Gil Pinto contribuerait à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.

Le Premier ministre a proposé que les deux parties continuent à se coordonner étroitement pour promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, et organisent rapidement la prochaine réunion du Comité intergouvernemental pour promouvoir la coopération économique.

Selon lui, il est nécessaire que les deux pays continuent à renforcer leur soutien mutuel et leur consultation mutuelle au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, promeuvent les négociations pour signer des documents de coopération en matière consulaire, commerciale, d'investissement, d'éducation-formation, de transformation numérique et de cyberespace, et intensifient la coopération décentralisée ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Le dirigeant vietnamien a appelé à promouvoir activement le commerce et l’investissement, à favoriser l’accès des produits avantageux de l’un au marché de l’autre, et à exploiter les opportunités de coopération et d'investissement mutuellement bénéfiques.

De son côté, le ministre vénézuélien a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations en matière de développement socio-économique et de relations internationales, les considérant comme un exemple pour le Venezuela.

Il a affirmé que le gouvernement vénézuélien appréciait le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et sur la scène internationale et souhaitait resserrer les relations bilatérales.

Yván Gil Pinto a informé le Premier ministre des résultats de sa rencontre avec le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, Lê Hoài Trung, et de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son. Il a précisé que les deux parties avaient proposé des mesures spécifiques et convenu d'un programme de coopération bilatérale entre le Vietnam et le Venezuela dans les temps à venir.

VNA/CVN