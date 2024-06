Les deux ministres des AE du Vietnam et de la Thaïlande s’entretiennent au téléphone

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a suggéré aux deux parties de continuer à se coordonner pour mettre en œuvre les résultats spécifiques de la 5e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre le Vietnam et la Thaïlande à Bangkok en avril dernier.

De son côté, le chef de la diplomatie thaïlandaise, Maris Sangiampongsa, a affirmé que le Vietnam était un partenaire très important de la Thaïlande dans la région. Il a convenu de continuer à renforcer la coopération étroite entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, contribuant ainsi à promouvoir davantage la coopération et le partenariat stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de bien se préparer aux visites de haut niveau dans un avenir proche, ainsi qu'aux mécanismes de coopération bilatérale entre les deux pays, en particulier la 4e réunion conjointe du Cabinet coprésidée par les deux Premiers ministres.

Les deux parties ont également souligné l'importance de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Thaïlande, affirmant se coordonner activement pour promouvoir les relations entre les localités et les entreprises des deux pays.

Il s'agit du premier échange entre les deux ministres depuis que Maris Sangiampongsa avait pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères de Thaïlande le 30 avril 2024.

VNA/CVN