Pour approfondir les relations de coopération multiforme Vietnam - Venezuela

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam espère que ses relations avec le Venezuela réaliseront des progrès importants, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, a déclaré le ministre Bùi Thanh Son. Il a également proposé aux deux parties de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, ainsi que les activités de promotion du commerce et des investissements, facilitant l'accès au marché pour leurs principaux produits d'exportation et concrétisant les opportunités de coopération et d'investissement.

Le ministre vénézuélien Yván Gil Pinto a partagé ses bonnes impressions du Vietnam lors de sa première visite, affirmant que le gouvernement vénézuélien donne toujours la priorité au renforcement des relations avec le Vietnam, son important partenaire en Asie-Pacifique. Le Venezuela souhaite consolider et élargir la coopération avec le Vietnam, tant au niveau bilatéral que multilatéral, a-t-il ajouté.

Maintenir la coordination

Les deux ministres ont souligné la nécessité de la promotion efficace et de la mise en œuvre flexible du mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres des AE et de l'accélération de l'organisation rapide de la réunion du Comité intergouvernementale Vietnam - Venezuela. En outre, les deux parties devraient également revoir et promouvoir les négociations sur des accords de coopération et créer un cadre juridique pour renforcer les liens multiformes.

Ils ont convenu d'un certain nombre de mesures visant à approfondir la coopération multiforme entre les deux pays dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Ils ont également convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que les télécommunications, la construction et les produits pharmaceutiques.

Les deux ministres ont convenu de maintenir leur coordination et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et au sein du Mouvement des pays non alignés.

Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, ils ont convenu que les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dans le respect des intérêts légitimes des parties prenantes, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Lors de sa visite du 7 au 8 juin au Vietnam, le ministre Yván Gil Pinto a déposé une gerbe de fleurs et a rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée à Hanoï, a visité le site des reliques du Président Hô Chi Minh et plusieurs sites historiques et culturels à Hanoï.

VNA/CVN