Le mausolée du Président Hô Chi Minh sera fermé pour maintenance

Le mausolée du Président Hô Chi Minh et le mémorial aux héros morts pour la Patrie à Hanoi seront fermés au public du 10 juin au 12 août pour entretien annuel cette année, selon son conseil d’administration.

Photo : VNA/CVN

Les activités d’hommage aux Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie reprendront le 13 août.

Depuis son inauguration en 1975, le lieu de repos du fondateur de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, attire tant les Vietnamiens que les étrangers.

Cette année, plus de 61.000 personnes, dont 3.919 étrangers, ont rendu hommage au défunt président dans son mausolée pendant les cinq jours de la Réunification nationale (30 avril) et de Journée internationale des travailleurs (1er mai), à partir du 27 avril.

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation est portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’État ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.

Le mausolée de granit est devenu un monument important de la capitale vietnamienne et fait partie intégrante de l’histoire politique et sociale du Vietnam.

VNA/CVN