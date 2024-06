Le président inspecte l’état de préparation au combat de la Marine populaire

Le commandant de Marine populaire du Vietnam, le vice-amiral Trân Thanh Nghiêm, a informé le dirigeant des réalisations de la Marine populaire du Vietnam, notant qu’elle a rempli efficacement toutes les missions conformément aux directives et résolutions du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, en particulier dans la défense de la souveraineté vietnamienne en mer.

Le chef de l’État a souligné le rôle d’ossature de la Marine populaire du Vietnam dans les forces armées populaires, en particulier sa création et sa formation sous la direction du Parti et du président Hô Chi Minh.

Reconnaissant les réalisations exceptionnelles de la Marine populaire du Vietnam au cours des dernières années, il a salué la direction approfondie et efficace du ministère, ainsi que le soutien et la coordination des ministères, des agences et des localités. Ces efforts conjoints, a-t-il noté, ont renforcé la Marine populaire du Vietnam sous tous ses aspects, garantissant ainsi sa préparation aux défis contemporains.

Dans le travail de sensibilisation à la souveraineté maritime et insulaire, la promotion du développement économique lié à la défense de la mer, la recherche et le sauvetage en mer, la Marine populaire du Vietnam fait toujours œuvre de pionnier et de soutien solide pour les populations, a-t-il déclaré.

Le président Tô Lâm a également indiqué que la diplomatie de défense a contribué à mettre en œuvre efficacement la politique extérieure et les directives du Parti et de l’État pour construire une mer de paix et d’amitié.

Il a exhorté la Marine populaire du Vietnam à continuer de jouer un rôle clé dans la construction d’une défense populaire et d’une posture de défense nationale de tout le peuple en mer, en travaillant activement en étroite collaboration avec d’autres forces et localités pour construire des zones de défense solides, en suivant la politique de combinaison de défense et de sécurité avec le développement économique et la construction d’une base politique locale solide pour renforcer les relations militaires-civiles.

La construction d’une organisation du Parti de la Marine populaire du Vietnam sain et solide est un autre point clé, a-t-il indiqué, soulignant l’importance de l’amélioration du leadership et de la préparation au combat à tous les niveaux.

Le chef de l’État a plaidé pour la poursuite de l’étude de la pensée et du style de vie du président Hô Chi Minh et pour une lutte résolue contre la corruption et la négativité, la dégradation, l’auto-évolution et l’auto-transformation au sein de la Marine populaire du Vietnam.

En écho à la Journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin, il a encouragé la Marine populaire du Vietnam à promouvoir l’engagement du public dans des activités qui protègent la souveraineté maritime du Vietnam tout en favorisant le développement économique.

Le dirigeant a exprimé sa confiance dans la capacité de la Marine populaire du Vietnam à défendre la souveraineté de la nation sur la mer, les îles et les plateaux continentaux, à maintenir la paix et la stabilité en mer et à être digne de la confiance du Parti, de l’État et du peuple.

