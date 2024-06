Le président reçoit des ambassadeurs et chargés d'affaires européens

Le président Tô Lâm a reçu ce vendredi 7 juin à Hanoï l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) et des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays membres de l'UE venus le saluer et le féliciter à l'occasion de son élection à la présidence vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que l'UE et ses pays membres étaient des partenaires importants du Vietnam. Les relations entre le Vietnam et les pays membres de l'UE se développent positivement en termes d'ampleur et de profondeur, sur la base de la bonne amitié, de la force et des besoins de chaque pays.

Le président a également demandé aux ambassadeurs d’exhorter les pays de l'UE qui n'ont pas encore ratifié l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement et à la Commission européenne (CE) de retirer bientôt le carton jaune INN imposé aux produits aquatiques du Vietnam, en tenant compte des difficultés et des différences en termes de niveau de développement entre les deux parties et des moyens de subsistance des pêcheurs vietnamiens. Il a aussi demandé une aide au Vietnam pour développer l’économie marine et l’aquaculture durable.

Le président a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de pont entre l'UE et l’ASEAN, en promouvant la coopération dans le cadre du partenariat stratégique ASEAN-UE ainsi qu'entre l'ASEAN et les pays membres de l'UE.

Photo : VNA/CVN

À propos des questions internationales d'intérêt commun, le chef d’État vietnamien a affirmé que le Vietnam persévérait toujours dans sa "politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, d’être membre responsable de la communauté internationale".

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé continuer à soutenir fermement la résolution des différends dans cette zone maritime par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant ainsi à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et à consolider la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Au nom des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays membres de l'UE à Hanoï, l'ambassadeur de l'UE, Julien Guerrier, a félicité le président Tô Lâm. L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires importants de l'UE dans la région Asie-Pacifique en général ainsi qu'en Asie du Sud-Est en particulier. L'UE souhaite promouvoir la coopération commerciale et d'investissement avec le Vietnam, considérant la coopération avec le Vietnam comme un modèle de coopération de l'UE avec les pays en développement du monde entier. L'UE souhaite aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement d'ici 2045 et à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

L'ambassadeur a affirmé que les relations entre les deux parties avaient encore beaucoup de potentiel de coopération dans les temps à venir, notamment dans le développement de l'économie verte, numérique et circulaire, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de la justice, du travail, de la défense et de la sécurité, de la réponse au changement climatique avec l’accent mis sur la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Il a souligné que l'UE mettait activement en œuvre des stratégies et des initiatives de coopération régionale, en particulier l’Initiative Global Gateway. Il a déclaré que l'UE envisageait de mettre en œuvre un certain nombre de projets de coopération avec l'ASEAN et le Vietnam dans le cadre de cette initiative.

Julien Guerrier a transmis les lettres de félicitations du président du Conseil européen et du président de la CE au président Tô Lâm, tout en exprimant sa confiance que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et l'UE et ses pays membres se renforceraient pour le bénéfice des deux parties.

VNA/CVN