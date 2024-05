Un journal mexicain met en lumière les relations avec le Vietnam

Photo : Regeneración/CVN

L'article fait l'éloge de la Victoire du printemps 1975 sous la direction du Parti communiste du Vietnam. Selon l’auteur, cette grande victoire a marqué la défaite complète de la guerre d'agression et du néocolonialisme des impérialistes américains dans le Sud du Vietnam, permettant la libération totale du Sud et la réunification nationale, et a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de la révolution vietnamienne.

Le journal rappelle que le Mexique a été l'un des premiers pays au monde à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la Victoire, et que ce jalon dans les relations entre les deux pays est d'autant plus spécial et mémorable qu'il coïncide avec l'anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, un grand leader, un héros de la libération nationale et une figure culturelle éminente du Vietnam.

L’article affirme le respect et l’admiration du peuple mexicain, et celui d'Amérique latine en général, pour le Président Hô Chi Minh, ajoutant que le Mexique a construit trois statues du grand leader vietnamien à Mexico, Acapulco et Guadalajara.

L'article met également en lumière les réalisations dans les relations entre les deux pays, qui se sont développées dans divers domaines, de la diplomatie à l’économie en passant par la culture, l’éducation, la sécurité et la défense.

Avec l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) entré en vigueur début 2019, le commerce entre les deux pays est un point positif dans les relations bilatérales, affirme l’article.

Les exportations vietnamiennes vers le Mexique ont atteint 11,59 milliards de dollars en 2023, et ce pays d'Asie du Sud-Est a importé pour 422,3 millions d'USD de produits de la deuxième économie d'Amérique latine.

VNA/CVN