Élections au Mexique : victoire de la candidate de la gauche au pouvoir Claudia

La candidate de la gauche au pouvoir et ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a largement remporté l'élection présidentielle au Mexique, d'après une première enquête sortie des urnes relayée par des grands médias.

>> Présidentielle au Mexique : les candidates planchent sur l'économie

>> Présidentielle au Mexique : pauvreté et environnement au menu du 2e débat

>> Des élections d'ampleur historique débutent au Mexique

Photo : AFP/VNA/CVN

Mme Sheinbaum, 61 ans, l'emporte avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre droit Xochitl Galvez, d'après l'enquête de l'institut Enkoll. Le candidat centriste Jorge Alvarez Maynez arrive loin derrière (11,4%), d'après cette même enquête.

D'autres sondages de Televisa et d'El Financiero annoncent également la victoire de la candidate du Mouvement pour la régénération nationale (Morena), mais sans donner de pourcentage. Ces enquêtes ont été autorisées par l'Institut national électoral (INE). La projection officielle sera annoncée entre 22h00 et 23h00 heure de Mexico (entre 04h00 et 05h00 GMT lundi 3 juin), selon l'INE.

L'enquête sortie des urnes a été diffusée après la fermeture des derniers bureaux de vote sur la côte Pacifique à 19h00 heure de Mexico (01h00 GMT). Si les tendances se confirment, Mme Sheinbaum devrait célébrer sa victoire en soirée sur la grande place centrale du Zocalo, sous les fenêtres du Palais national, siège de la présidence.

Au total 98,3 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. Les Mexicains votaient également pour le Congrès et le Sénat, les gouverneurs dans neuf des 32 États, des députés locaux et des maires.

APS/VNA/CVN