Vietnam et Cambodge renforcent leur coopération dans la lutte contre le trafic de drogues

Dans le but d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité liée à la drogue le long de la frontière entre les deux pays, le Vietnam et le Cambodge ont convenu d'intensifier l'échange d'informations et de mener des enquêtes conjointes visant à démanteler les réseaux criminels transnationaux.