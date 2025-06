Prensa Latina souligne les avancées du Vietnam dans la modernisation de sa gouvernance locale

L'agence de presse latino-américaine Prensa Latina a salué la détermination du Vietnam dans sa réforme administrative, en particulier la transition vers un modèle d'administration locale à deux niveaux - provinces et communes - qui entrera en vigueur le 1 er juillet.

>> La réorganisation de l’appareil politique: d’une administration passive à une gouvernance proactive

>> Quang Ninh : premier jour d’expérimentation du modèle de gouvernance locale à deux niveaux

Photo: capture d'écran/VNA/CVN

Dans un article intitulé "Le Vietnam assure une transition fluide et efficace vers un gouvernement à deux niveaux", Prensa Latina met en lumière les directives du Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a ordonné la mise en œuvre de 28 résolutions relatives à la décentralisation. Selon l'agence, 346 procédures administratives actuellement exercées au niveau des districts seront transférées dans le cadre de cette réforme.

S'exprimant lors de la 9ᵉ session de l'Assemblée nationale, la ministre de l'Intérieur Pham Thi Thanh Trà a affirmé que les collectivités territoriales étaient prêtes à mettre en œuvre le nouveau modèle. Elle a souligné que les ressources humaines - personnel et fonctionnaires - constituent un facteur décisif dans le succès de cette transformation. Cela rend urgente une restructuration et une amélioration qualitative du corps personnel, afin de passer d'une gestion purement administrative à une gouvernance axée sur le service au citoyen.

Dans un autre article publié le 17 juin, Prensa Latina a cité le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Hô Sy Hung, qui a estimé que cette réorganisation créerait un environnement plus favorable à l'attraction d'investissements dans les hautes technologies, les semi-conducteurs et l'industrie verte.

De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur, Truong Hai Long, a déclaré que le nouveau modèle permettrait une meilleure optimisation des ressources, et contribuerait à un développement plus équilibré entre les régions.

Selon Prensa Latina, le Vietnam affirme ainsi sa volonté de bâtir une administration moderne, efficace et orientée vers les services, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de son développement durable.

VNA/CVN