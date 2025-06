La Loi sur les enseignants, avancée majeure pour le soin et l'éducation des enfants

>> Une avancée importante pour garantir un accès égal à l'éducation

>> Le ministre de l’Éducation et de la Formation monte au créneau

>> Le plus haut législateur exhorte à mieux former les enseignants et les scientifiques

Photo : VNA/CVN

Cette loi historique, adoptée lors de la 9e session de la XVe Assemblée nationale et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2026, marque également une étape décisive dans l'amélioration du statut des enseignants à l'échelle nationale, a déclaré Silvia Danailov à l'Agence Vietnamienne d’Information.

Voici le texte intégral de l'interview :

Quel est votre avis sur l'adoption de la Loi sur les enseignants par l'Assemblée nationale du Vietnam, et notamment sur la politique qui place les salaires des enseignants au plus haut niveau de l'échelle salariale de l'administration publique ?

Au nom de l’UNICEF, je félicite chaleureusement le gouvernement vietnamien pour le vote massif de l’Assemblée nationale en faveur de l’adoption de la Loi sur les Enseignants. Cette loi historique marque une étape décisive dans l’amélioration du statut des enseignants à l’échelle nationale.

Cette loi témoigne clairement de la réelle valorisation des enseignants vietnamiens, non seulement en tant qu’éducateurs, mais aussi en tant qu’acteurs clés de l’avenir du pays. Elle s’inscrit parfaitement dans la vision du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui place l’investissement dans les ressources humaines au cœur du développement du capital humain vietnamien.

Nous sommes particulièrement encouragés par les dispositions de la loi qui garantissent aux enseignants le niveau de salaire le plus élevé du système de rémunération administrative et de carrière, ainsi que des indemnités professionnelles. Ces mesures sont essentielles pour constituer un corps enseignant solide et motivé.

L’UNICEF se tient prêt à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de cette loi importante et à continuer d’investir dans les enseignants, pierre angulaire d’un système éducatif résilient, inclusif et de qualité pour tous les enfants.

Photo : VNA/CVN

Selon vous, quels seront les impacts et les influences de la nouvelle Loi sur les enseignants sur la prise en charge et l’éducation des enfants au Vietnam dans les années à venir ?

La nouvelle Loi sur les enseignants constitue une avancée majeure qui aura un impact durable sur la prise en charge et l’éducation des enfants au Vietnam. Elle accompagne plusieurs changements importants dans le secteur de l’éducation :

Revaloriser la profession enseignante en la plaçant au plus haut niveau de l’échelle salariale de la fonction publique. Cette mesure peut contribuer à attirer et à retenir des enseignants talentueux, notamment dans les zones défavorisées, et, à terme, à améliorer les résultats scolaires de tous les enfants.

Donner aux écoles plus de flexibilité dans le recrutement des enseignants, notamment dans les zones reculées et défavorisées. En accordant une plus grande autonomie en matière de recrutement, la loi permet aux écoles de recruter rapidement des enseignants qualifiés et engagés, qui comprennent le contexte et les besoins locaux.

Définir des valeurs, des responsabilités et des normes éthiques claires pour les enseignants, ce qui contribue à renforcer la confiance entre les enseignants, les élèves, les familles et les communautés. Ces normes sont essentielles pour créer des environnements d’apprentissage sûrs, respectueux et inclusifs où chaque enfant se sent soutenu et peut s’épanouir.

Dans votre déclaration concernant l’adoption de cette loi par l’Assemblée nationale du Vietnam, vous avez affirmé l’engagement de l’UNICEF à accompagner le gouvernement vietnamien dans sa mise en œuvre. Pourriez-vous partager des plans ou programmes de coopération spécifiques entre l’UNICEF et le Vietnam pour une mise en œuvre efficace de la loi dès l’année prochaine, en vue de bâtir un système éducatif durable, inclusif et de qualité ?

L’UNICEF s’engage à continuer de soutenir le ministère de l’Éducation et de la Formation dans l’investissement dans les enseignants, qui sont essentiels pour offrir une éducation inclusive et de qualité à tous les enfants au Vietnam.

À mesure que les initiatives en cours dans le secteur progressent - par exemple, le déploiement du nouveau programme d’éducation de la petite enfance (EPE), la transition de l’enseignement général vers un apprentissage basé sur les compétences et la transformation numérique du secteur - les enseignants doivent être dotés de compétences évolutives pour répondre à ces exigences.

À cet effet, l’UNICEF continuera d’aider le ministère de l’Éducation et de la Formation à renforcer les capacités des enseignants et des administrateurs scolaires autour d’initiatives émergentes telles que l’intégration des compétences socio-émotionnelles dans les écoles maternelles ; l'intégration précoce de la pensée computationnelle dans le programme préscolaire afin de préparer les élèves aux compétences numériques ultérieures, ainsi que le renforcement des compétences numériques et en IA, et la manière dont les enseignants peuvent alléger leur charge de travail grâce à l'utilisation de l'IA pour la planification des cours, la création de supports pédagogiques, etc.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de notre partenariat plus large avec le gouvernement vietnamien afin de garantir que chaque enseignant soit en mesure d'inspirer, d'innover et de diriger en classe, contribuant ainsi à un système éducatif plus équitable et plus résilient.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du Mois d’action pour les enfants au Vietnam (en juin), quel est votre bilan des efforts récents déployés en matière de protection et d’éducation des enfants au Vietnam, ainsi que du débat en cours à l’Assemblée nationale du Vietnam concernant l’adoption d’une Résolution sur l’exonération des frais de scolarité et le soutien aux enfants d’âge préscolaire, aux élèves de l’enseignement général et aux apprenants des programmes d’enseignement général dans les établissements d’enseignement du système éducatif national ?

Cette année marque deux étapes importantes : le 35e anniversaire de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) par le Vietnam et le 50e anniversaire du programme national de l’UNICEF au Vietnam. Au cours de ces décennies, le Vietnam a réalisé des progrès remarquables en matière de soins, d’éducation, de développement et de protection de ses enfants.

Grâce à des investissements soutenus, les enfants d’aujourd’hui sont mieux protégés que jamais contre la violence, la négligence et les abus. La grande majorité d’entre eux ont accès à l’enseignement primaire et secondaire, à des soins de santé de qualité et jouissent d’une espérance de vie supérieure à celle des générations précédentes. Ces indicateurs sont probants quant aux progrès accomplis par le Vietnam dans la réalisation des droits des enfants à la santé, à la nutrition, à l'éducation et à la protection sociale.

Forts de ces progrès, les discussions en cours à l'Assemblée nationale sur une résolution visant à exonérer les frais de scolarité et à soutenir les élèves de maternelle et d'enseignement général constituent une avancée décisive. Cette initiative reflète l'engagement croissant du gouvernement en faveur d'une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants. Elle s'inscrit également dans la vision à long terme du Vietnam visant à renforcer le capital humain afin d'atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045.

En complément de ces efforts politiques, le ministère de l'Éducation et de la Formation a activement réformé le système éducatif afin d'améliorer les résultats d'apprentissage. Parmi les initiatives récentes, on compte un programme d'enseignement général révisé mettant l'accent sur les aptitudes et les compétences, telles que la maîtrise du numérique, et l'élaboration d'un programme national d'éducation de la petite enfance axé sur l'apprentissage socio-émotionnel et les compétences fondamentales. Ces réformes sont essentielles pour garantir que les enfants non seulement fréquentent l'école, mais reçoivent également une éducation de qualité qui les prépare à l'avenir.

Malgré ces avancées, des défis subsistent. Assurer un accès équitable à une éducation préscolaire de qualité demeure un enjeu urgent, en particulier dans les zones défavorisées, notamment dans les provinces comptant d'importantes populations de minorités ethniques, des enfants handicapés et des enfants vivant dans des zones industrielles.

L'UNICEF reste déterminé à collaborer avec le gouvernement pour combler ces lacunes. Nous continuerons de soutenir les efforts visant à atteindre les enfants les plus vulnérables et à mettre en œuvre des réformes ambitieuses visant à offrir à chaque enfant vietnamien le meilleur départ possible dans la vie.

VNA/CVN