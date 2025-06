Centenaire

Affirmation de la position du Président Hô Chi Minh sur la combativité de la presse

L’éditorial souligne que, tout au long de sa vie militante, le Président Hô Chi Minh a toujours considéré la presse révolutionnaire comme un outil essentiel de la lutte révolutionnaire du Parti et de la nation. Il la définissait comme un véritable champ de bataille sur les plans idéologique et culturel.

L’article rappelle notamment qu’à l’occasion de la 3ᵉ Conférence de l’Association des journalistes du Vietnam, le 8 septembre 1962, le Président Hô Chi Minh avait déclaré : "Les cadres de la presse sont aussi des soldats révolutionnaires. Leur stylo et leur papier sont leurs armes tranchantes".

La presse révolutionnaire se distingue par son esprit combatif, manifesté par sa droiture et son adhésion inébranlable aux objectifs, orientations et politiques du Parti. Il joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des directives et plans de l'État, tout en mobilisant activement les masses à participer à la révolution.

L’éditorial conclut en affirmant que cet esprit combatif doit s'exprimer avec force, en mettant en lumière les aspects positifs de la société et en valorisant ce qui est juste et bon.

VNA/CVN