Un mois de juin dédié aux plus jeunes

À l’occasion du Mois d’action pour les enfants 2025, la rédaction avait fait mouche en sélectionnant la photo de deux petites filles géniales nous offrant des sourires radieux comme on n’en trouve qu’au Vietnam. Toutes deux issues de l’ethnie minoritaire H’mông du district de Vân Hô, province montagneuse de Son La (Nord), elles étaient élégamment vêtues du costume traditionnel de leur communauté, orné de fameuses parures d’argent. Les voir en Une de ce numéro est réjouissant et nous incite à penser à leur vie quotidienne, aux protections auxquelles elles ont droit et aux nombreuses initiatives à mettre en place pour leur assurer un bel avenir.

Au Vietnam, la société sait le faire. Ainsi, le Mois d’action pour les enfants 2025 se déroule du 1er au 30 juin autour du thème : “Donner la priorité aux ressources afin d’atteindre les objectifs pour les enfants”. Ce slogan soude donc tout un peuple afin de réaliser des objectifs ambitieux : les soins dès la naissance, la vaccination de tous les petits, l’enseignement de compétences face aux dangers divers, le maintien d’une ligne téléphonique d’assistance (111) aux enfants.

Les autorités locales répondent très favorablement à ce mois d’engagement. C’est le cas du Comité populaire de Hanoï qui a appelé les citoyens de la capitale à s’y impliquer par des actions concrètes. Par exemple, une campagne de supplémentation en vitamine A a été lancée par le Centre de contrôle des maladies pour 50 petits âgés de 6 à 35 mois de l’arrondissement de Nam Tu Liêm. Il faut noter aussi le lancement d’une campagne d’apprentissage de la natation ou des activités de peinture sur le thème “Pour notre sécurité”.

La province de Bac Ninh n’est pas en reste. Elle a également organisé de nombreuses délégations pour rendre visite et offrir des cadeaux aux enfants en cours de traitement dans les établissements de santé, d’éducation spécialisée, les centres d’assistance sociale, sans oublier les petits handicapés et ceux en situation difficile. Les services compétents de cette localité du Nord ont aussi organisé des examens de santé pour les petits de moins de 24 mois, conformément aux directives du ministère de la Santé.

Toujours dans le domaine médical, des centaines d’enfants hospitalisés à l’Hôpital de pédiatrie N°2 de Hô Chi Minh-Ville (Sud) ont vécu des moments privilégiés, entre jeux, sourires et espoir le 30 mai dernier. Pour Lê Thi Minh Hông, directrice adjointe de l’établissement, cette journée voulait insuffler du courage aux enfants, leur rappelant qu’ils ne seront jamais seuls et qu’un pays entier veille sur eux et est prêt à les prendre dans ses bras.

