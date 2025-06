ICAV

Presse : la présidente de l'Institut culturel Argentine-Vietnam salue l'héritage de Hô Chi Minh

>> Le Président Hô Chi Minh, le grand maître de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Hô Chi Minh et la presse de la Russie soviétique

>> Affirmation de la position du Président Hô Chi Minh sur la combativité de la presse

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), elle a rappelé que Hô Chi Minh avait très tôt compris le rôle important de la presse dans le reflet de la réalité du pays et qu’il avait initié un système médiatique destiné à renforcer le grand bloc d’union nationale et à encourager la résistance et la construction du Vietnam. Selon elle, c’est une vision exceptionnelle, porteuse d’orientations profondes pour l’avenir du pays.

Poldi Sosa Schmidt a en outre évoqué un documentaire réalisé en 2001 sur le Président Hô Chi Minh, largement diffusé en Argentine, contribuant à mieux faire connaître sa figure et son héritage auprès du public local.

VNA/CVN