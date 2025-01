Les recettes du budget de l'État devraient augmenter de plus de 19% en 2024

>> Les recettes budgétaires cumulées atteignent 1.188,1 billions de dôngs en sept mois

>> Les recettes budgétaires des activités d'import-export augmentent de 13,5%

>> Les recettes du budget de l'État sur 11 mois ont augmenté de 16,1%

Photo : VNA/CVN

Au 27 décembre, les recettes du budget de l'État avaient déjà dépassé 1,99 quadrillion de dôngs, atteignant 117,4% de l'objectif pour l'année. Sur ce total, les recettes intérieures représentaient 115,2% de l'estimation, celles du pétrole brut ont atteint 126,2% et les recettes d'import-export ont atteint un impressionnant 134,2%.

Entre-temps, les dépenses totales du budget de l'État pour 2024 devraient s'élever à environ 1,83 quadrillion de dôngs, soit 86,4% des estimations. Les dépenses d'investissement dans le développement devraient atteindre 78,1% de l'objectif approuvé par l'Assemblée nationale et 77,5% du plan établi par le Premier ministre. Les dépenses ordinaires, notamment celles consacrées à la défense nationale, à la sécurité et à la protection sociale, sont estimées à environ 94,5% du chiffre projeté.

Le ministère des Finances a souligné que l'équilibre entre les budgets central et locaux a été maintenu. Malgré ces dépenses, le déficit budgétaire de l'État devrait être d'environ 3,4% du PIB, soit 10 000 milliards de dôngs de moins que prévu initialement.

Le ministère des Finances a géré efficacement l'émission d'obligations d'État pour répondre aux besoins de financement, en veillant à ce que le plan budgétaire de l'État soit exécuté et que les dettes soient remboursées dans les délais. En 2024, 330.400 milliards de dôngs d'obligations d'État ont été émises, atteignant 82,59% de l'objectif initial. Ces obligations ont une maturité moyenne de 11 à 12 ans et un taux de coupon annuel moyen de 2,52%.

À la fin de l'année, la dette publique du Vietnam s'élevait à environ 36 à 37% du PIB, la dette publique représentant environ 33 à 34% du PIB. L'obligation de remboursement de la dette du gouvernement représentait 20 à 21% des recettes budgétaires de l'État, bien en dessous du niveau plafond fixé par l'Assemblée nationale.

La notation de crédit nationale du Vietnam reste solide, soutenue par une gestion économique efficace, une croissance robuste des exportations, des investissements étrangers continus et une dette publique contrôlée. Les trois principales agences de notation, S&P, Fitch et Moody's, ont maintenu une perspective positive sur la notation de crédit du Vietnam. S&P et Fitch ont attribué au Vietnam une note BB+, tandis que Moody's lui a attribué une note Ba2, toutes deux avec une perspective stable.

VNA/CVN