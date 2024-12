Vietjet lance une promotion spéciale avec 100% de réduction sur certains billets d'avion

Le 27 décembre, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé des centaines de milliers de billets d'avion avec des réductions jusqu'à 100% (hors taxes et frais) pour les clients voyageant à travers tout le Vietnam. Cette promotion vise à célébrer le Nouvel An 2025.

La promotion s'applique du 1er janvier au 3 janvier 2025 sur le site web: www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air avec le code promotionnel le code SUPERSALE11. Les horaires de vol de ce programme promotionnel sont flexibles, du 10 janvier 2025 au 28 février 2025 (sous certaines conditions).

Pour le Nouvel An 2025, Vietjet invite ainsi ses passagers, leurs familles et leurs amis à découvrir Hô Chi Minh-Ville, vibrante et animée ou à profiter de l’ambiance printanière de la capitale, Hanoï, à moins qu’il ne préfèrent la ville florale de Dà Lat (Lâm Dông) ; la mer bleue, le sable blanc et le soleil doré de Dà Nang ou Nha Trang (Khanh Hoa), l’ile de Phu Quôc (Kiên Giang) ; ou encore les majestueux hauts-plateaux du Centre ou le delta du Mékong et la ville de Cân Tho...

Rejoignez Vietjet pour vivre un printemps exceptionnel et unique à travers le Vietnam.

Réservez rapidement vos billets d'avion pour bénéficier des 100% de réduction en début d'année, et vivre avec vos proches des vols confortables à bord d’une flotte d'avions moderne et respectueuse de l'environnement, en compagnie d’un équipage professionnel et dévoué, et où vous savourerez la quintessence de la cuisine vietnamienne avec un riche menu de plats chauds cuisinés à partir d’ingrédients frais tels que le pho Thin et le bánh mì vietnamien. Sans oublier de profiter des nombreux programmes culturels et artistiques uniques que Vietjet vous propose à 10.000 m d’altitude.

