Binh Thuân : renforcer des mesures de contrôle pour lutter contre la pêche INN

La province centrale de Binh Thuân intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), selon le Département local de l'agriculture et du développement rural.

>> Kiên Giang connaît des changements positifs dans la lutte contre la pêche INN

>> Pêche INN : poursuite des efforts pour faire retirer le “carton jaune” de l'UE

>> Les États-Unis fourniront 12,5 millions d'USD au Vietnam pour lutter contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

La province a mis en place une surveillance renforcée de 173 navires de pêche identifiés comme à haut risque, afin de prévenir les intrusions en eaux étrangères.

Le Centre provincial de surveillance des navires fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour suivre les navires et veiller à ce que toute infraction soit détectée et traitée rapidement. À noter que depuis février 2023, aucun navire de Binh Thuân n'a été détecté en train de pêcher illégalement dans les eaux étrangères.

Actuellement, 1.053 navires à Binh Thuân opèrent sans permis valides ou mis à jour. Les autorités locales ont été chargées de sensibiliser les pêcheurs à l'importance des licences et de mettre en place un dispositif de contrôle spécifique pour les navires de pêche.

En outre, plus de deux mille navires de la province sont déjà équipés du système de surveillance (VMS), qui garantit une couverture complète des flottes de pêche actives. Seuls six navires qui n’ont pas encore installé de VMS, dont cinq construits en vertu du décret 67, qui sont soigneusement surveillés avec des mises à jour de position en temps réel.

Binh Thuân a également mis en place cinq bureaux de contrôle de la pêche dans les principaux ports : Phan Thiêt, Phu Hai, La Gi, Phan Ri et Phu Quy.

Dans un avenir proche, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prévoit de renforcer le suivi et l’application de la loi. Les principales mesures comprennent l’élargissement de la couverture VMS, la surveillance étroite des navires opérant dans les zones à haut risque et la collaboration avec les organismes chargés de l’application de la loi maritime pour prévenir toute activité de pêche illégale à proximité des eaux internationales.

La province procède également à un examen complet des bateaux de pêche afin d’identifier ceux qui ne sont pas correctement enregistrés ou inspectés. Les navires ne pourront appareiller qu'après vérification de la conformité de leurs documents. Ceux jugés inaptes ou inactifs seront radiés du registre national.

Conformément à la loi sur la pêche de 2017, Binh Thuân se concentre également sur la restructuration de sa flotte de pêche en haute mer, l'amélioration du soutien aux pêcheurs et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la pêche illégale. Des efforts sont déployés pour réduire l'impact environnemental de la pêche et assurer la pérennité des ressources halieutiques, en conformité avec les normes internationales.

Les autorités provinciales s'engagent dans une dynamique de coopération avec l'ensemble des acteurs politiques afin de combler les lacunes en matière d'application de la loi et de renforcer la gouvernance. En intensifiant ses efforts, Binh Thuân contribue activement à l'objectif national de lever le "carton jaune" de la Commission européenne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour une pêche vietnamienne plus durable et intégrée dans l'économie mondiale.

VNA/CVN