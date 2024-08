Les recettes budgétaires cumulées atteignent 1.188,1 billions de dôngs en sept mois

>> Des solutions appliquées pour les objectifs du développement socio-économique

Photo : HQO/CVN

Le ministère a indiqué que 52 des 63 villes et provinces du pays ont connu une croissance de leurs recettes budgétaires en glissement annuel.

Ces derniers temps, les autorités fiscales et douanières ont continué de mettre en œuvre des politiques visant à exonérer, réduire ou repousser le paiement des taxes, frais, charges et loyers fonciers afin de soutenir les entreprises et les particuliers. Le montant total des sommes exemptées, réduites et prolongées était estimé à environ 87.200 milliards de dôngs vers la fin du mois de juillet.

De même, les agences fiscales et douanières se sont concentrées sur la mise en œuvre synchrone de solutions visant à renforcer la gestion des recettes, à prévenir les pertes, à recouvrer les dettes fiscales, à contrôler strictement la déclaration et le paiement des impôts, à accroître la sensibilisation et la réponse aux problèmes des contribuables.

Dans les temps à venir, le secteur financier continuera de se concentrer sur l'inspection et l'examen du nombre d'entreprises enregistrées, du nombre de celles suspendant temporairement leurs activités ou les cessant, assurera la gestion fiscale de 100% des entreprises en activité et promouvra la gestion fiscale, augmenter les recettes fiscales provenant de sources de revenus telles que plateformes numériques, commerce électronique, transfert immobilier...

VNA/CVN